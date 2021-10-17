Экс-сотрудника Минобороны осудили на пять лет за крупную взятку

В Москве суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника отдела одного из департаментов Минобороны РФ Федора Дюльгера. Он осужден за взятку в особо крупном размере. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили ТАСС в Басманном суде.

Как следует из материалов дела, на момент совершения преступления Дюльгер был заместителем руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. В суде отметили, что Дюльгер Федор Иванович признан виновным в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Экс-сотрудника Минобороны взяли под стражу после оглашения приговора. Гособвинение просило для Дюльгера девять лет колонии строгого режима.