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17.10.2021 12:31
Рубрика: Происшествия

Экс-сотрудника Минобороны осудили на пять лет за крупную взятку

Текст: Александр Степанов

В Москве суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника отдела одного из департаментов Минобороны РФ Федора Дюльгера. Он осужден за взятку в особо крупном размере. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщили ТАСС в Басманном суде.

Бывший глава МВД Коми осужден за взятку

Как следует из материалов дела, на момент совершения преступления Дюльгер был заместителем руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. В суде отметили, что Дюльгер Федор Иванович признан виновным в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Экс-сотрудника Минобороны взяли под стражу после оглашения приговора. Гособвинение просило для Дюльгера девять лет колонии строгого режима.

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