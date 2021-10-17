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Умер актер Владислав Ширченко

Новости
    17.10.2021, 13:07
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

14 октября в возрасте 75 лет скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Владислав Ширченко. Об этом сообщается на сайте Воронежского академического театра драмы имени Кольцова. Причина смерти не известна. Прощание и похороны артиста состоятся завтра, 18 октября.

Владислав Васильевич Ширченко родился 23 февраля 1946 года. В 1968-м окончил воронежский филиал Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.

Сценический дебют актера состоялся годом ранее. Экранный - в 77-м, с роли косморга Березкина в "Деле Бобровых".

Среди других работ - социальная драма по сценарию Юрия Щехочихина "Щенок", боевик с Серебряковым "С Дона выдачи нет", "Мужская женская игра", криминальная драма "Праведник".

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