В Варшаве идет акция в поддержку мигрантов на польско-белорусской границе

В центре Варшавы проходит акция в поддержку мигрантов, пытающихся попасть в Польшу из Беларуси. Как сообщает ТАСС, демонстрация проходит под лозунгом "Стоп пыткам на границе".

Манифестанты выступают против действий польских властей, обвиняя их в бесчеловечности по отношению к мигрантам и отказе предоставить им кров и медицинскую помощь.

"Вопреки законам и международным принципам гуманитарной помощи, а также базовым человеческим ценностям, польские спецслужбы не допускают этих лиц к процедуре предоставления убежища, не оказывают медицинскую помощь и осуществляют незаконный вывоз беженцев на польско-белорусскую границу", - цитирует организаторов акции РИА Новости.

Протестующие идут по улицам Варшавы с криками "Позор" и "Мы - человеколюбивая страна".

С начала года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 19 тысяч мигрантов. Кто-то, кого так и не допустили на территорию Польши, "кочует" на границе. А тех, кому удается пройти, пограничники возвращают на линию границы. За последние недели скончались пять мигрантов, их тела обнаруживали в разных местах в приграничном регионе.

Число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси в Польшу, а также Латвию и Литву, в последнее время растет. Власти этих стран обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, но белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, потому что из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Беларуси неоднократно сообщали, что Литва, Польша и Латвия насильно выдворяют мигрантов на белорусскую территорию.