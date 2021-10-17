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Вышел трейлер альманаха негритянских ужасов Horror Noire

Новости
    17.10.2021, 13:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Shudder Фото: youtube.com/ Shudder
Фото: youtube.com/ Shudder

Жанровый сервис Shudder представил трейлер фильма-антологии Horror Noire, состоящий из шести историй, над которыми потрудились исключительно чернокожие деятели культуры.

Фото: kino-teatr.ru
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Практически все роли сыграли афроамериканцы, то и дело окунающиеся там в разного рода кошмары. Сделав исключение, впрочем, для Петера Стормаре.

Среди сценаристов - Стивен Барнс ("Спасатели Малибу", "Сумеречная зона" 80-х и попытка перезапуска 2019 года) и Шернольд Эдвардс (сериалы "Сонная лощина" и "Тайны Хейвена"), в числе продюсеров - Дерек Дадли ("Чи"), Рон Робинсон ("Дом тел") и Шелби Стоун ("Стальные магнолии").

Иконический Тони Тодд - в деле.

Премьера - 28 октября.

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