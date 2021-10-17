Вышел трейлер альманаха негритянских ужасов Horror Noire

Жанровый сервис Shudder представил трейлер фильма-антологии Horror Noire, состоящий из шести историй, над которыми потрудились исключительно чернокожие деятели культуры.

Практически все роли сыграли афроамериканцы, то и дело окунающиеся там в разного рода кошмары. Сделав исключение, впрочем, для Петера Стормаре.

Среди сценаристов - Стивен Барнс ("Спасатели Малибу", "Сумеречная зона" 80-х и попытка перезапуска 2019 года) и Шернольд Эдвардс (сериалы "Сонная лощина" и "Тайны Хейвена"), в числе продюсеров - Дерек Дадли ("Чи"), Рон Робинсон ("Дом тел") и Шелби Стоун ("Стальные магнолии").

Иконический Тони Тодд - в деле.

Премьера - 28 октября.