Постановление правительства Астраханской области от 18 октября 2021 года № 487-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы при Правительстве Астраханской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 13.10.2021 и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 14.10.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- абзац четвертый подпункта 16.9 пункта 16 признать утратившим силу;

- абзацы пятый, шестой подпункта 17.9 пункта 17 изложить в новой редакции:

"проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 № 497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации", на основании предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача по Астраханской области, подготовленных с учетом показателей, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", а также при условии наличия у лиц, прибывших на территорию Астраханской области с целью участия в указанных мероприятиях, документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию Астраханской области;

проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области, на основании предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача по Астраханской области, подготовленных с учетом показателей, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", а также при условии наличия у лиц, прибывших на территорию Астраханской области с целью участия в указанных мероприятиях, документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию Астраханской области;";

- абзац четвертый пункта 20 признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области О.А.Князев







