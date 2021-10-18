АвтоВАЗ добавит еще двум моделям более простую мультимедийную систему

Еще две модели Lada - Xray и Xray Cross - получат новую мультимедийную систему Lada EnjoY. Ранее эту опцию уже примерили на себя автомобили семейства Vesta.

Мультимедиа EnjoY - это, как говорят на АвтоВАЗе, "младшая версия эксклюзивной интеллектуальной системы EnjoY Pro". Она, утверждают в компании, столь же быстрая на отклик, как и старшая, сочетает в себе удобный интерфейс, функциональность и доступность. Разница - в характеристиках экрана. И надо признать, что заявленные 7 дюймов в мощном пластиковом кожухе смотрятся скромно. Уменьшено и разрешение - с 1280х720 до 800х480 пикселей. Хотя в компании утверждают, что современная IPS-матрица делает изображение ярким под любым углом обзора.

Ранее "РГ" уже сообщала, что младшая мультимедиа лишена модуля Wi-Fi, встроенной навигации, возможности подключения LTE-модема и одного из USB-портов (в результате остался один слот). В то же время пользователю доступны некоторые сервисы "Яндекса", поддержка Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида, Bluetooth, встроенный сдвоенный микрофон и технология объемного звучания Arkamys.

О снижении цен при упрощении опционала речи не идет. Новая мультимедийная система доступна в топовых версиях Xray и Xray Cross - от 896 900 рублей. Очевидно, что решение принято в связи с дефицитом нужной электроники, которая в целом сказывается на доступности автомобилей Lada.