Бастрыкин - о том, как ученые-криминалисты помогают в расследованиях

О деятельности Научно-исследовательского института криминалистики - о том, как ученые-криминалисты помогают в расследовании преступлений, в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Интервью посвящено профессиональному празднику криминалистов, который отмечается 19 октября.

- Создание НИИ криминалистики стало закономерным ответом на потребности следствия - поднять на новый уровень научное сопровождение криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, обеспечить наращивание научно-технического потенциала ведомства в борьбе с преступностью, создание собственной научной базы.

Уже проведена исследовательская работа почти по 40 научно-практическим направлениям (темам), и все они практико-ориентированные. Результаты исследований публикуются в научно-практических пособиях, предназначенных прежде всего для следователей, и активно используются в следственной практике.

В этом году для практических работников подготовлены пособия по темам "Расследование массовых беспорядков", "Расследование гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "Расследование преступлений прошлых лет". Все это преступления нашей подследственности, которые всегда представляют сложности. У нас много молодых следователей, и такие материалы очень важны для повышения их профессионального уровня и выработки единых подходов при расследовании уголовных дел.

Ранее в НИИ уже были подготовлены также материалы об организации расследования убийств, связанных с отчуждением жилья, - это преступления, совершенные так называемыми "черными риелторами"; о расследовании преступлений экстремистской направленности, а также о розыске несовершеннолетних.

Есть ряд исследований и в области судебно-экспертной деятельности. Идет разработка методик экспертного сопровождения следствия, от которого во многом зависят эффективность процесса расследования преступлений. В частности, это типовая методика исследования компьютерной информации, методические рекомендации для производства судебных психологических исследований по видеоматериалам, методические рекомендации о применении спорово-пыльцевого анализа в следственной практике и другие.

Сейчас как никогда крайне необходимо быстро внедрять новые современные методики расследования, технологии, а также новые методы исследования.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в свежем номере "РГ" от 19.10.2021.