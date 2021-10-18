Британии грозит кризис автобусных перевозок

Автобусным пассажирским перевозкам в Великобритании угрожает серьезный кризис по причине забастовок водителей, требующих увеличения заработной платы и массово увольняющихся, чтобы перейти на работу водителями грузовиков, где оплата вдвое выше. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Компании, занимающиеся автобусными перевозками, уже столкнулись с нехваткой более 4 тысяч водителей, при этом профсоюзы намерены начать ряд забастовок во многих регионах страны: Шотландии, Уэльсе и нескольких графствах Англии.

В настоящее время водители автобусов в Соединенном королевстве получают около 9 фунтов (880 рублей) в час, и пытаются поднять зарплату хотя бы до 10,5 фунта (1026 рублей) в час.

Компании-перевозчики пытаются найти компромисс между повышением расходов на фоне нехватки топлива плюс вызванным пандемией и выходом из ЕС экономическим кризисом и требованиями водителей.