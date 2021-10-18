Юлия Новицкая: У меня кружится голова, даже когда я вальсирую

Поводом для нашей встречи с журналисткой Юлией Новицкой был юбилей ее супруга: Герой Российской Федерации Олег Новицкий отмечал 12 октября свое 50-летие. Юбилей застал летчика-космонавта на орбите. А когда этот номер "СОЮЗа" уже готовился к печати, спускаемый аппарат космического корабля "СОЮЗ МС-18", на борту которого находились Новицкий и съемочная группа фильма "Вызов", успешно приземлилась в Казахстане.

Юлия, в юности, когда представляли себе будущего избранника, вы могли вообразить, что он будет космонавтом?

Юлия Новицкая: Даже мыслей таких не было! Я выходила за военного летчика, лейтенанта, который и сам не знал, что его ждет космонавтика.

Вы родом из Борисоглебска, а Олег Викторович - из белорусского Червеня. Расскажите, как же вы познакомились?

Юлия Новицкая: Я всегда смеюсь, что познакомились из-за моей любви к чтению. Я училась на филфаке Борисоглебского педагогического института, и нам очень много задавали читать. В факультетской библиотеке не хватало книг. А поскольку у меня папа военный, я была записана в библиотеку Дома офицеров, куда частенько ходила. Олег в перерывах между своими занятиями заметил, что какая-то девушка в коротенькой юбочке бегает туда-сюда с огромными стопками книг. Его и заинтересовало, зачем такие горы книжек. Он же не знал, что я набираю и на себя, и на подружек! В общем, я ему понравилась, насколько он смог разглядеть издалека. Он нашел через друзей мой номер телефона, позвонил и предложил встретиться.

То есть, когда он позвонил и пригласил на свидание, вы не знали, кто это?

Юлия Новицкая: Да, я его не помнила! Попросила младшую сестру пройтись по улице, где мы договорились встретиться, и посмотреть, кто меня ждет в условленном месте. Говорю: "Если он тебе не понравится, я не пойду!". Она прошла мимо него, глянула, вернулась и сказала: "Нормально. Иди".

То есть, супруг прошел строгий отбор у младшей сестры еще до отбора в отряд космонавтов...

Юлия Новицкая: Да, отбор в космонавты случился позже. Мы поженились в 1995 году, наша свадьба была 17-го июня. А за несколько дней до того, 14-го, произошла трагедия в Буденновске, за которой следил весь мир. Даже на свадьбе мы и наши родные смотрели новости и очень переживали.

На дворе стояли 90-е годы, самолеты летали только в боевых полках, в стране не хватало топлива. А Олег не мог жить без неба. Он должен был ехать служить в Ленинградский военный округ - это было спокойное, хорошее место службы, но - там не летали. И буквально через полгода после свадьбы он сам попросился служить в Буденновск, потому что там была возможность летать. Обе наши мамы плакали, боялись нас отпускать...

Знаете, Юлия, мои корни в Буденновске, и я помню, что в те годы мало кто поехал бы в этот город по своей воле.

Юлия Новицкая: А мы в итоге прожили в нем десять лет, и с этим городом связаны самые счастливые воспоминания, там прошла наша молодость, там многие наши друзья. Из Буденновска Олег поступил в Военно-воздушную академию им. Гагарина, и когда он ее заканчивал, к ним пришли сотрудники Центра подготовки космонавтов и предложили всем, у кого хорошее здоровье, написать рапорт и попробовать пройти в отряд космонавтов.

И так вы поняли, что это судьба?

Юлия Новицкая: Нет! Для нас обоих, ребят из маленьких городков, космонавты были героями, людьми с первых полос газет. Мы даже подумать не могли, что Олег пройдет в отряд. Но он сказал: "Давай я попробую. Я, конечно, не пройду, но зато в старости внукам будем рассказывать, как дедушка пытался стать космонавтом. Будет красивая история".

Но красивая история оказалась куда длиннее и интереснее...

Юлия Новицкая: Да, для нас это было нечто вроде сказки про Золушку. Паренек из Червеня вдруг прошел строжайшее сито отбора и попал в отряд космонавтов. И даже сейчас я ловлю себя на мысли, что хожу в Звездном городке по тем же улицам, по которым ходили Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Петр Климук - люди-легенды. В Музее истории космодрома Байконур, в Мемориальном музее космонавтики в Москве я с удивлением осознаю, что со стен на меня смотрят портреты... моих друзей, соседей, сослуживцев мужа.

Каково это, когда исторические события вплетены в твою личную, в семейную жизнь?

Юлия Новицкая: Я так и писала в блоге: "Удивительным образом история нашей с Олегом семьи переплелась с историей пилотируемой отечественной космонавтики и вообще с историей нашей страны". Знаете, это очень необычное чувство, я его до сих пор до конца не идентифицировала, не поняла, как к этому относиться.

Наверное, у вас подруги, в основном, тоже жены космонавтов. Это какие-то особенные женщины?

Юлия Новицкая: Нет, такие же, как все, из плоти и крови. Общаемся так же, как и "обычные" подруги. А сами космонавты, - вот они да, они - особенные. Из ста человек в отряд попадает только трое. Когда-то я писала статью про отряд космонавтов и назвала ее "Штучные люди". В стране за 60 лет истории пилотируемой космонавтики у нас - всего 125 профессиональных космонавтов.

Тяжело быть женой космонавта и не потеряться в его тени?

Юлия Новицкая: Женой вообще быть тяжело. Так же, как и мужем. Брак - колоссальная работа. Конечно, приходится соответствовать. Может быть, многие женщины со мной не согласятся. Но мое мнение - я ни в коем случае не хочу никого обидеть, - что жена, сидящая дома, со временем делается не интересна мужу. У каждой должна быть своя жизнь. Профессиональная ли. Связанная ли с каким-то увлечением, интересами. Женщина должна еще чем-то жить. Должна "выходить из дома", отвлекаться от мужниной жизни.

На МКС побывала съемочная группа. Как вы относитесь к такому экстраординарному событию?

Юлия Новицкая: Олег принимал участие в съемках, не только артистам пришлось переквалифицироваться в непрофессиональных космонавтов, но и космонавтам - в непрофессиональных актеров. У меня своя точка зрения на это, отличная от позиции Роскосмоса, да и от взгляда многих космонавтов тоже. Я убеждена, что каждый должен заниматься своим делом. Космонавт - летать, актер - сниматься в кино. Журналист - писать. Врач - лечить. Учитель - учить. Есть, конечно, прекрасные проекты, например, на телевидении "Горячий лед", где актеры катаются с фигуристами. Но это - не в ущерб профессионалам. Если космический туризм не мешает работе основного экипажа, то это отлично. Но когда он вклинивается в работу космонавтов и что-то в ней меняет, я думаю, это неправильно. Но дай бог, чтобы получился хороший фильм, хорошо сыграли космонавты в кино, а актеры - в космосе...

Что для вас значит ваша профессия? Ведь никто бы не осудил, посвяти вы себя только семье, мужу.

Юлия Новицкая: Так получилось, что моя профессия переплетена с профессией мужа. Я пыталась от этого уйти и свои первые материалы на космическую тему подписывала девичьей фамилией, и мой главный редактор первое время не знал, кто мой муж. Мне было важно, чтобы меня приняли именно как журналиста, а не как жену космонавта. Я не очень люблю словосочетание "жена космонавта" и прошу представлять меня в первую очередь как журналиста, а уже потом - как жену космонавта Новицкого. Помню, на одной передаче Максим Галкин представил меня так: "журналист, а в свободное от работы время - жена космонавта". Мы посмеялись, но для меня это серьезно.

Вышло так, что словосочетание "жена космонавта", которое я хотела на второе место поставить, стало названием главного проекта в моей журналистской, писательской, блогерской карьере - блога "Дневник жены космонавта", который я веду на сайте Роскосмоса. Меня этот проект очень захватил. Многие космонавты ведут дневники, пишут книги. Но это взгляд на пилотируемую космонавтику мужчины, а мой взгляд - женский. Они пишут, как профессионалы и "технари", а я - гуманитарий. Это не попытка соперничать с профессиональными космонавтами. Я хочу показать какую-то внутреннюю жизнь, непарадную сторону, то, что обычно за кадром.

Запомнилась деталь из блога: пока супруг производил стыковку с МКС в ручном режиме, вы собрали весь урожай на огороде...

Юлия Новицкая: Да, надо было занять себя. Мне многие женщины пишут, что читают мой дневник и что-то применяют в жизни. Жена военного, жена дальнобойщика, полицейского ждет мужа с дежурства и переживает точно так же, как и жена космонавта. Есть, конечно, разница, уходит муж на сутки или на полгода, но сам процесс ожидания везде одинаков. Мы так же скучаем, так же любим, так же ждем.

Скажите, а как общаетесь, когда супруг в космосе? У него есть Интернет?

Юлия Новицкая: Есть, но не очень сильный, ссылки, например, там не открываются. Мобильного, конечно, там нет, его телефон у меня. Для связи у него - компьютер. Олег звонит мне каждый день, во время завтрака.

А, например, когда он летит до МКС, как вы узнаете, что муж добрался и все прошло благополучно?

Юлия Новицкая: Я смотрю в прямом эфире, Роскосмос ведет трансляцию. А если это старт, то мы находимся в Центре управления полетами, наблюдаем в прямом эфире, слушаем голос ЦУПа. В воскресенье, 17 октября, у него по плану посадка, если все будет штатно, мы поедем в ЦУП. Будем наблюдать расстыковку - как корабль отстыкуется от МКС. И посадку - в 07:35.

С кем поедете?

Юлия Новицкая: С обеими дочками. Младшую разбудим пораньше. Когда Олег улетал во второй полет, ей было всего семь месяцев, она впервые была в ЦУПе, мы ее там укладывали на ночь в коляске, катали по коридорам.

А сколько сейчас дочерям?

Юлия Новицкая: Старшей, Яне, 24 года. Маргарите пять лет. Яна уже живет отдельно, в Москве, приезжает к нам в гости в Звездный городок на "приватки" - видеоконференции с папой. "Приватки" раз в неделю. Иногда приглашаем друзей, родственников. В Беларуси подключаем маму Олега, брата, двоюродного брата. Раньше им приходилось приезжать на видеоконференции в Москву, а сейчас мы не устаем изумляться, как далеко шагнула техника.

Скажите, а муж берет с собой в космос что-то из дому?

Юлия Новицкая: Разрешается взять всего килограмм личных вещей. Мы взвешиваем каждую вещь и знаем, например, что одна фотография весит три грамма. С собой можно взять до 30-ти фото - это уже 90 граммов из килограмма. Плюс еще письма, которые мы пишем от руки. Мы смотрим, какие будут во время полета праздники, и заранее подписываем открытки. Все вещи проходят множество экспертиз - у нас, например, однажды рисунок не прошел токсикологическую экспертизу, так как не понравилось качество краски. В этом полете я еще передала ему посылку с грузовым кораблем. Четыре письма. Я подписала, что первое можно вскрыть 9-го июня, когда исполнилось три месяца полета, а далее - 9-го августа, 9-го сентября и крайнее он открыл 9-го октября.

А талисман у него есть?

Юлия Новицкая: Знаете, что такое "индикатор невесомости"? Это, как правило, маленькая игрушечка, по которой видно, вошел ли корабль в невесомость. Мы купили две игрушки - котенка Гава и щенка Шарика, двух друзей. Папа улетел с котенком, а Рита со щенком остались дома. Когда мы с дочкой были на старте в ЦУПе, Рита в момент самого старта заплакала, распереживалась. А мне не хотелось отвлекаться от экрана. И я ей говорю: "Рита, мы тебе уже рассказали, что тут происходит, а твой щенок Шарик этого еще не знает, объясни ему". Она отвлеклась на щенка, перестала плакать. После пристыковки была небольшая конференция, мы видели весь экипаж на большом экране. Там стоят такие телефоны, еще советские, поднимаешь трубку и говоришь с МКС. Рита разговаривала с папой, кричала на весь ЦУП: "Папа, щенок Шарик хочет увидеть котенка Гава!". Папа ей показал Гава, она успокоилась. И потом на "приватку" он стал выходить со своим котенком, а дочка - со щенком. Когда поедем в ЦУП на посадку, Шарика обязательно возьмем.

Судя по всему, очень непросто дается отрыв от семьи?

Юлия Новицкая: Тяжело. И все эти мелочи помогают легче пережить расставание. Помню, в первом полете в один из дней я не успела Олегу ничего отправить, закрутилась на работе. И вечером пришло от него электронное письмо: "Спасибо тебе за те фотографии, которые ты сегодня мне не отправила". Я поняла, как же это ему важно. С тех пор не было ни дня, чтобы мы ему не отправили какие-то весточки. Вот сейчас я забрала дочку из садика, у нас дождик идет, я ее под зонтиком сфотографировала на фоне желтого клена и сделала еще совместное селфи. Каждое утро я ему посылаю "фото "Доброе утро". Что-то домашнее, чтобы его поприветствовать и поднять настроение.

Вчера я сидела, закрывшись в комнате, писала свою колонку для газеты. И Рита мне подсунула под дверь рисунок: два сердца, одно побольше, другое поменьше. Говорит: "Это ваши с папой сердца". Она так уже наскучалась за полгода по нему! В садике им рассказывали про золотую осень, а она знает, что Олег вернется осенью. И со дня старта повторяет: "Папа вернется на Землю, когда начнется золотая осень!". И вот как раз сейчас у нас все золотое...

А как для вашей семьи прошел первый год пандемии?

Юлия Новицкая: У нас была долгая самоизоляции, поскольку Олег был в основном экипаже. Мы ограничили общение со всеми, не ходили к друзьям на дни рождения, на свадьбы. Нельзя было ставить под удар полет в космос. Все, что сейчас в новинку для людей, в пилотируемой космонавтике давно взято на вооружение. Обсервация, карантин, измерение температуры, маски. Я подняла семейный архив: посмотрела фото еще перед первым полетом Олега, это 2012 год. Сотрудники Байконура, которые общаются с космонавтами, все в масках, белых халатах, бахилах и в шапочках. То же самое после прилета. Обязательно обсервация, к ним не пускают. Я сейчас буду сдавать ПЦР-тест, хоть и привита. Когда Олег вернется, будем делать ревакцинацию.

Во время пандемии, когда Олег Скрипочка вернулся, жена его увидела только спустя две недели, после карантина. Мы в этом живем, мы к этому привыкли. Принимаем условия игры. Для космонавтов космос - это не просто работа, но еще и мечта. Они к ней идут очень долго и прилагают огромные усилия.

А вы сами не мечтаете побывать в космосе?

Юлия Новицкая: Когда-то я брала интервью у Алексея Архиповича Леонова и задала ему вопрос: "Хотели бы вы сейчас полететь в космос?". Он на меня так снисходительно посмотрел и ответил примерно следующее: "Знаете, я профессионал. Я прекрасно понимаю, до какого уровня дошла современная космическая техника, знаю, каким здоровьем надо обладать, какими знаниями. И если я сейчас скажу, что хочу полететь в космос, покажу себя как непрофессионал. Не хочу выглядеть смешно. Чемодан тоже может летать". Я тоже прекрасно, без романтического флера, понимаю, какую подготовку нужно иметь, чтобы быть космонавтом. А у меня голова кружится, даже когда вальсирую. Единственное - мне очень хотелось бы посмотреть, как выглядит Земля из иллюминатора, потому что все ребята мне в интервью говорят, что никакая техника не передает этой красоты и глубины цветов. Что такой ярко-черный, ярко-белый и ярко-голубой есть только в космосе.

Но лучше я как журналист напишу об этом. И надеюсь, что у меня, с моим дневником и заметками, колонками, интервью получится популяризировать пилотируемую космонавтику, чтобы люди стали читать об этом, подписываться на блоги космонавтов, смотреть в небо и наблюдать за пролетающей над нами МКС...