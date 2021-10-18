Постановление правительства Калужской области от 18 октября 2021 года № 699 "О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области", постановлением Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 14.10.2021 № 17 "О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Калужской области" Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254, от 03.04.2020 № 270, от 10.04.2020 № 288, от 14.04.2020 № 306, от 15.04.2020 № 311, от 17.04.2020 № 318, от 24.04.2020 № 340, от 28.04.2020 № 355, от 29.04.2020 № 356, от 30.04.2020 № 360, от 06.05.2020 № 364, от 07.05.2020 № 369, от 08.05.2020 № 373, от 08.05.2020 № 374, от 15.05.2020 № 379, от 19.05.2020 № 388, от 29.05.2020 № 420, от 02.06.2020 № 425, от 02.06.2020 № 433, от 11.06.2020 № 458, от 19.06.2020 № 486, от 23.06.2020 № 492, от 26.06.2020 № 503, от 02.07.2020 № 510, от 03.07.2020 № 512, от 13.07.2020 № 532, от 20.07.2020 № 546, от 23.07.2020 № 566, от 28.07.2020 № 569, от 25.08.2020 № 649, от 31.08.2020 № 673, от 30.09.2020 № 764, от 13.10.2020 № 795, от 29.10.2020 № 828, от 30.10.2020 № 830, от 25.11.2020 № 889, от 15.12.2020 № 956, от 22.01.2021 № 27, от 19.02.2021 № 80, от 22.03.2021 № 159, от 28.04.2021 № 283, от 27.05.2021 № 333, от 30.06.2021 № 410, от 03.08.2021 № 497, от 30.08.2021 № 562, от 06.09.2021 № 585) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление новыми пунктами 22 - 22.2 следующего содержания:

"22. В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 14.10.2021 № 17 "О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Калужской области" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача по Калужской области):

22.1. Министерству здравоохранения Калужской области:

1) обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции COVID-19 с охватом не менее 80 процентов категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанных в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области;

2) обеспечить необходимое количество вакцин для иммунизации граждан против коронавирусной инфекции COVID-19 и своевременную поставку вакцин в медицинские организации Калужской области;

3) сформировать необходимое количество прививочных бригад, в том числе для выезда в трудовые коллективы, обеспечив их необходимым количеством вакцин и материально-техническим оснащением, с соблюдением условий транспортирования, хранения и реализации вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19;

4) обеспечить взаимодействие с органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления Калужской области, организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Калужской области в сферах, установленных пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области, в целях обеспечения исполнения ими требований постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области;

5) в срок до 22 октября 2021 года сформировать план мероприятий, определив ответственных, сроки и механизм исполнения пунктов 7.2 - 7.4 постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области, и представить его на заседание Штаба;

6) организовать сбор и учет сведений о количестве привитых лиц, указанных в пункте 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области, а также систематическое представление указанных данных в Штаб, Губернатору Калужской области;

7) совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области обеспечить активное информирование населения о преимуществах вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции COVID-19 как о наиболее эффективном профилактическом мероприятии с использованием всех возможных средств массовой информации (телевидения, радио, периодической печати, социальных сетей и т.п.).

22.2. Органам исполнительной власти Калужской области обеспечить учет численности работников, сотрудников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, количества привитых из их числа лиц, а также представление указанных сведений в министерство здравоохранения Калужской области.".

1.2. Пункты 22, 23 постановления считать соответственно пунктами 23, 24.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







