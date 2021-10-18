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18 октября 2021 г.

Постановление правительства Магаданской области от 15 октября 2021 года № 788-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" изменение, заменив в пункте 2 слова "31 октября 2021 года" словами "15 декабря 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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