Минцифры РФ представит пакет мер по поддержке телекоммуникационной отрасли

До конца октября Минцифры России представит первый пакет мер по поддержке телекоммуникационной отрасли. Работу над документом подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.

По оценкам участников и экспертов отрасли, разрабатываемые меры крайне востребованы индустрией, несущей важную социальную нагрузку в рамках реализации программ по оснащению связью всей протяженности федеральных трасс и городов с населением менее тысячи человек. В контексте поддержки отрасли речь может идти о мерах финансового характера, облегчении доступа операторов к частотному ресурсу, необходимому для развития сети, и льготах при покупке отечественного оборудования и ПО.

По словам главы "Билайна" Александра Торбахова, идет бурная дискуссия о мерах поддержки телекоммуникационной отрасли со стороны государства. "Обсуждение проходит очень плодотворно. Это очень хороший пример разумного сотрудничества. Того, как индустрия консолидируется и вырабатывает совместные решения, и того, как идет диалог отрасли с государством", - рассказал Торбахов "РГ".

"Самые важные меры поддержки в рамках пакета - финансовые. Стройка на федеральных трассах и в удаленных населенных пунктах - это очень большие и неокупаемые траты. Было бы очень хорошо, если бы мы смогли получить поддержку с точки зрения доступа к инфраструктуре, доступа к энергетике и какие-то льготы - обсуждается, например, экономия платежей за частоты", - сообщил глава "Билайна".

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, есть целый ряд направлений, в которых поддержка государства абсолютно необходима. В первую очередь речь о строительстве сетей пятого поколения, покрытии связью федеральных трасс и населенных пунктов с населением до тысячи человек.

"Получая поддержку от государства, операторы получают возможность строить сети так, как того хочет государство, и выполнять ту социальную функцию, которая на них возложена. В результате люди получат покрытие сотовой связью и доступ в интернет даже в самых отдаленных уголках, связь же при этом дорожать не будет", - заявил Муртазин.

Отрасль сейчас выступает единым фронтом, благодаря чему впервые за очень много лет вырабатывается совместный документ, поэтому все с оптимизмом смотрят на происходящее, добавил эксперт.

Необходимость поддержки отрасли со стороны государства отметили в Tele2: "Оказание мер поддержки - важная для отрасли инициатива. Она должна способствовать поддержанию темпов развития телеком-инфраструктуры в эпоху ускоренной цифровизации, повышению доступности цифровых решений для граждан и высокому качеству мобильных сервисов".

Социальную значимость телеком-индустрии отмечают в "Ростелекоме". Как отметили в пресс-службе оператора, этот факт в очередной раз подчеркнула пандемия: "Во многом благодаря отрасли были сохранен рабочий режим огромного количества компаний, вынужденных перейти на удаленный режим работы. Выросла востребованность и значение портала госуслуг, с помощью которого осуществлялись важнейшие меры социальной поддержки населения". При этом за последние пять лет общий интернет-трафик в стране вырос в шесть раз.

По словам пресс-секретаря оператора МТС Алексея Меркутова, диалог регулятора с отраслью носит конструктивный характер. "Государство понимает, что операторы являются флагманом развития отечественной цифровой экономики, и чтобы достичь заявленных национальных целей развития до 2030 года, операторам предстоит серьезно наращивать инвестиции в запуск новых продуктов и технологий, в расширение и модернизацию сетей", - заявил он.

Проект плана по мерам поддержки отражает консолидированную позицию операторов, в нем учтены запросы отрасли, требующие первоочередного внимания государства, отметили в "МегаФоне", где надеются, что принятие мер поддержки обеспечит стимулы для инфраструктурного развития.

"Меры поддержки, разработанные минцифры и правительством для ИТ-сферы привели к значительному развитию отрасли и позитивному эффекту для ведения бизнеса. Сегодня важно также предусмотреть меры по стимулированию развития цифровой инфраструктуры в стране. На наш взгляд, минцифры сегодня предельно внимательно относится к предложениям отрасли, стараясь оперативно, системно и комплексно подходить к этим важнейшим для цифровизации страны вопросам", - прокомментировали в "ЭР-Телеком".

В рамках дорожной карты, утвержденной правительством, после завершения работы над первым пакетом мер будет реализован и второй этап поддержки отрасли. План мероприятий направлен на повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации экономики и социальной сферы, создание комфортных условий для ведения IT-бизнеса в России. Всего в дорожную карту вошли 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер, еще 42 мероприятия направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах.