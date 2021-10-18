Минэнерго РФ предрекло рост доли газа в мировом энергобалансе

Минэнерго России ожидает, что доля газа в мировом энергобалансе будет увеличиваться, так как более удачного топлива для переходного периода от углеводородов к "зеленой" энергетике нет. В целом на горизонте 25-30 лет доля углеводородов вряд ли опустится ниже 60%.

Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. "Что касается в целом энергобаланса, газ свое место до 2040-2045 года точно сохранит и [его доля] будет увеличиваться, потому что лучше транзитного переходного топлива пока никто не придумал с точки зрения энергоемкости и доступности в части логистики и запасов в мире", - цитирует Сорокина РИА Новости.

Прогнозы говорят, что доля углеводородов, к которым относится и газ, снизится к 2050 году с текущих 85% до 70% в базовом сценарии, но даже при агрессивном развитии технологий и вытеснении нефти и газа из энергобаланса, доля углеводородов все равно упадет не ниже 60-65%, обратил внимание Сорокин.

Газ рассматривается многими странами как переходное топливо от ископаемых ресурсов к более "чистым", таким как ветер, солнце, биомасса, переработка отходов и т.п. На фоне запуска квот на выбросы углекислого газа в ЕС многие промышленные предприятия начали переходить с угля на газ, не видя больше альтернативы, а в условиях, когда на европейской территории был безветренный месяц и выработка электроэнергии ветрогенераторами обрушилась, для компаний стало экономически целесообразно и вовсе вернуться к углю при высоких ценах на газ. Текущий энергокризис, по мнению части экспертов, подтверждает важность углеводородов как базовых энергоресурсов.