Не числом, а умением: Кутузов разгромил турецкую армию 210 лет назад

14 октября 1811 года русские войска Михаила Кутузова переправились через Дунай и неожиданным ударом разгромили 20-тысячную турецкую армию под Рущуком. Сейчас это болгарский город Русе.

Боевые действия во время Русско-турецкой войны (1806-1812 годы) в районе Рущука и Слободзеи проходили с 22 июня по 23 ноября 1811 года. В начале лета к Рущуку двинулась 60-тысячная армия под командованием Ахмет-паши. Около Рущука турки атаковали армию Михаила Кутузова. В ней насчитывалось порядка 15 тысяч человек.

Но русские смогли отразить нападение. Турецкая армия потеряла 5 тысяч, русские - в десять раз меньше. Ахмет-паша отступил. Но стал окапываться, чтобы оказать сопротивление Кутузову. А тот вдруг взорвал рущукские укрепления и отошел на левый берег Дуная.

Ахмет-паша вместе с 36 тысячами бойцов отправился за русской армией. 31 августа турки стали лагерем у Слободзеи.

Но Кутузов разработал другой план. Он решил отрезать турецкие войска от сообщения с Рущуком. Ночью отряд тайно переправился на правый берег Дуная. Там русские атаковали турецкое войско, которое не ждало нападения.

Результат - русские разгромили турецкую 20-тысячную армию, большая часть которой разбежалась. А еще захватили лагерь с боеприпасами и продовольствием. Кстати, при этом потеряли 9 человек убитыми и 40 ранеными.

После этой операции Слободзейский лагерь заблокировали. Ахмет-паша бежал в Рущук, бросив своих солдат. Как только он переправился на правый берег Дуная, к нему прибыл адъютант Кутузова и предложил начать мирные переговоры.

23 ноября 1811 года Ахмет-паша подписал акт о капитуляции остатков своей армии в Слободзейском лагере. К тому времени она сократилась до 12 тысяч человек.

Победа при Рущуке, являясь классическим примером разгрома врага "не числом, а умением", подготовила почву для дальнейшего разгрома противника под Слободзеей.