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18.10.2021 09:50
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал ситуацию с Навальным

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что хорошо, что блогер Алексей Навальный, который сейчас находится в заключении, жив.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Будем надеяться, что он не умрет... Слава богу, что он жив", - сказал Песков в интервью для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) французского телеканала France 5. Так он ответил на вопрос о положении Навального и о том, "не умрет ли он в тюрьме", передает РИА Новости. Пресс-секретарь президента напомнил, что сначала Навальный начал голодовку, но потом снова стал есть.

Российские власти "не побаиваются" Навального, но не хотят, чтобы он получал дополнительную популярность или рейтинг, заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он подчеркнул, что ответа на то, что произошло с Навальным, Москва до сих пор не получила.

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