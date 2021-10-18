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Появился русский трейлер экранизации рассказа Харуки Мураками

Новости
    18.10.2021, 12:47
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Exponenta Film опубликован трейлер японской картины "Сядь за руль моей машины" (Doraibu mai ka). Фильм снят по рассказу Харуки Мураками. Премьера в мире прошла 11 июля, в России запланирована на 17 февраля 2022.

Фото: youtube.com/ A24
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Главный герой, театральный режиссер Юсуке, приезжает в Хиросиму для того, чтобы поставить пьесу по "Дяде Ване" Чехова. По условиям контракта возить его будет водитель - девушка по имени Мисаки. Она неразговорчива, и у Юсуке, поначалу принявшего нововведение в штыки, появляется время для размышлений над своей работой в дороге. Но думает он не только о пьесе, но и о внезапной гибели своей жены пару лет назад. Постепенно герои начинают разговаривать и откровенничать.

Режиссер и автор сценария - Рюсукэ Хамагути. В ролях: Токо Миура ("Крутой учитель Онидзука"), Маска Осада ("Я дарю тебе свою первую любовь"), Рейка Кирисима.

Картина уже получила приз экуменического жюри Каннского кинофестиваля, а также приз ФИПРЕССИ и отмечена на фестивале за лучший сценарий. Вероятно, это главный претендент на "Оскар" от Японии в 2022 году.

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