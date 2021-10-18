"Простоквашино" получило премию "ТЭФИ-Kids"

Лучшим анимационным сериалом по версии Российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ-Kids", отмечающей наиболее значимые проекты для детей, стало "Простоквашино" киностудии "Союзмультфильм", а лучшим телеканалом для детей стал "В гостях у сказки". Об этом сообщает TACC.

Председатель Совета директоров киностудии Юлиана Слащева рассказала о том, что "Простоквашино" представляет собой мостик между прошлым и будущим, также охватывающий и настоящее. На данный момент создано более 50 серий, которые пользуются огромной популярностью, о чем свидетельствуют просмотры на YouTube.

Лучшим телевизионным фильмом для детей стала "Виктория", лучшей ежедневной информационно-развлекательной программой для детей была признана "Планета Next", лучшим анимационным фильмом оказались "Барбоскины на даче", а звание лучшей телепрограммы получил проект "Рисуем сказки".