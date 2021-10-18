СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье

Следователи завели уголовное дело по факту отравления 42 школьников в Клину. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, 15 октября школьники обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Всем была оказана медпомощь, четверо детей пока остаются на стационарном лечении.

По предварительным данным, в школьной столовой обнаружены астровирусы и ротовирусы. Уже осмотрены все помещения, взяты пробы воды и пищи. Причины инцидента продолжают выяснять.