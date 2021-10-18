В Липецке ребенок впал в кому после ЧП в бассейне

В Липецке в детском саду ребенок чуть не утонул в бассейне. Об инциденте стало известно утром: малыша госпитализировали в областную детскую больницу после того, как он чуть не захлебнулся.

Как сообщили в СК по Липецкой области, ребенок находится в коме, а инцидент стал поводом для доследственной проверки.

Теперь следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и работников дошкольного учреждения. В СК по региону отметили, что по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц дошкольного учреждения.