В Москве у храма Василия Блаженного заметили лису

На территории храма Василия Блаженного в центре Москвы заметили лису. Об этом сообщила пресс-служба Государственного исторического музея.

Редкого для центра города гостя "поймали" камеры наружного видеонаблюдения. Животное заглянуло на территорию храма в 5.20 утра. Там лиса пробыла несколько минут. Такой визит случился впервые за все время наблюдений, отмечают в музее.

Администрация музея, сообщает агентство "Москва", передала информацию о необычном госте в департамент природопользования и охраны окружающей среды.