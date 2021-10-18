В Приморье у фермера под угрозой оружия отобрали 8 мешков картошки

В окрестностях села Борисовка под Уссурийском у местного предпринимателя были похищены восемь мешков картофеля. Неизвестные забрали их под угрозой оружия, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Как пояснил полицейским 63-летний потерпевший, к месту хранения собранного урожая подъехал автомобиль, откуда вышли двое мужчин. Один из них, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовать отдать мешки с картошкой. Ущерб составил 8000 рублей.

Подозреваемых задержали по горячим следам. 31-летний местный житель и его ранее судимый 41-летний соучастник признались в разбойном нападении. У них был изъят пневматический пистолет. Картофель вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Наказание по нему - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.