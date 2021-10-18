В Удмуртии сожгли 42 тысячи зараженных роз и орхидей

Фото: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В Удмуртии уничтожили 42 тысячи цветов, предназначенных для продажи. Розы, гвоздики, хризантемы, орхидеи и лилии оказались заражены опасным вредителем - эхинотрипсом американским.

Партия растений поступила в республику из Московской области, а туда ее доставили из Нидерландов, Италии, Коста-Рики и Эквадора, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

Специалисты взяли на исследования образцы растений, и нашли в пробах карантинное насекомое, опасное для многих декоративных культур и устойчивое к обработке химикатами.

Собственнику цветов было выдано предписание об уничтожении зараженной партии. Под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора все цветы сожгли.