С QR-кодом оплата подключения к сетям АО "РЭС" становится проще

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" продолжают развивать дистанционные способы взаимодействия с клиентами и постоянно внедряют современные онлайн-сервисы для удобства пользователей.

С октября 2021 года в личном кабинете на сайте АО "РЭС" для физических лиц с нагрузкой энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно помимо стандартного сервиса оплаты банковской картой за услуги по технологическому присоединению к электросетям реализована дополнительная возможность рассчитаться по QR-коду.

Для этого в смартфоне клиента уже должно быть установлено мобильное приложение банка. Такие приложения, как правило, загружаются пользователями сразу при получении банковской карты.

Весь процесс оплаты с помощью персонального QR-код заявителя проходит буквально в 2 клика. Если клиент зашел в личный кабинет непосредственно с мобильного устройства (телефона или планшета), нужно только кликнуть на QR-код, расположенный рядом с активной ссылкой "Оплатить". После чего ему будет предложено открыть установленное в смартфоне мобильное приложение банка и подтвердить платеж.

А в случае использования персонального компьютера или ноутбука пользователю нужно всего лишь навести камеру смартфона на экран со страницей оплаты в личном кабинете, считать QR-код и подтвердить транзакцию в приложении банка.

Использование QR-кода для оплаты имеет массу преимуществ для заявителя. Прежде всего, нет необходимости вручную вводить данные карты, а значит и иметь ее при себе во время совершения платежа. Кроме того, существенно повышается скорость проведения транзакций и их безопасность, т.к данный вид оплаты имеет высокую степень защиты.

В настоящее время уже успешно проведено несколько транзакций с использованием персонального QR-кода. Специалисты по работе с клиентами АО "РЭС" ожидают увеличения числа подобных платежей, так как в целом фиксируют рост популярности онлайн-сервисов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"