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18.10.2021 03:00

В Кемерове работает губернаторская программа "Твой Кузбасс - твоя инициатива"

На территории гимназии №1 открыли спортплощадку с беговой дорожкой, реконструированную по губернаторской программе инициативного бюджетирования.
Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук
Фото: Дмитрий Ярощук

В честь открытия площадки прошел спортивный праздник с поздравлениями педагогов, учащихся и их родителей, выступлением школьной команды по чирлидингу и волейбольным турниром между гимназистами и их родителями. Обновлённая спортплощадка комфортна и красива, соответствует всем современным требованиям, мягкое покрытие защищает юных спортсменов от травм при падении.

Гимназия славится спортивными традициями. Около 30 процентов учащихся имеют различные степени спортивного мастерства, берут призовые места на соревнованиях.

Учащийся гимназии №1 Марк Васильев проехал по новой дорожке на гоночном мотоцикле. Марк с 4 лет занимается мотокроссом, побеждал на чемпионатах России и Сибирского федерального округа, мечтает завоевать титул чемпиона мира. По словам восьмиклассника, теперь у гимназистов появились отличные условия для игр в баскетбол и волейбол.

В 2021 году в областную программу инициативного бюджетирования попали 5 спортивных площадок в разных районах столицы Кузбасса.

Напомним, региональный конкурс "Твой Кузбасс - твоя инициатива" проводится третий год подряд по инициативе губернатора Сергея Цивилева. По условиям конкурса регион оплачивает от 50 до 90 процентов стоимости работ, но не более 1,25 млн рублей на проект. Остальное - средства муниципалитетов, бизнеса и жителей. В целом в рамках программы с учетом объектов 2021 года вторую жизнь в областном центре получили 11 игровых и спортивных площадок.

Материал подготовлен администрацией города Кемеровa

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