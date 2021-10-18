В Красноярске чиновник перевел мошенникам шесть миллионов рублей

По словам чиновника, все началось с телефонного звонка якобы из полиции. Собеседник очень официальным голосом убедительно рассказал о том, что среди сотрудников банка, услугами которого пользуется красноярец, оказались мошенники, и правоохранители расследуют крупное дело. При этом одним из пострадавших будто бы стал упомянутый госслужащий - на его имя аферисты оформили кредиты в 20 разных банках России.

Для погашения долгов и помощи работникам МВД нужно взять другие кредиты в банках Красноярска и перевести деньги на указанные счета. Это, как заверил звонивший, не только поможет полиции вывести преступников на чистую воду, но и обеспечит пострадавшему чиновнику солидную премию в дополнение к возврату утраченных средств.

После первого разговора с чиновником связывались несколько человек, профессионально игравших роли полицейских и банковских служащих. Использовались также документы с гербом Центробанка и другой атрибутикой. "Неделю ездил по банкам Красноярска, брал деньги и тут же под диктовку мошенников переводил на указанные счета", - цитирует пострадавшего издание. Свою податливость он объясняет отчасти условием, оговоренным мошенниками, - необходима конфиденциальность: "Мы же проводим внутреннее расследование". Еще одним условием была скорость: взятые в одном банке деньги нужно было быстро перевести в другой. Пострадавший успел перевести мошенникам шесть миллионов рублей, когда начал догадываться, что дело нечисто. В результате горожанин все же написал заявление в полицию.

"Они изучили мой характер, мою психологию, финансовые возможности", - рассказывает чиновник. У преступников, по его словам, было достаточно информации о нем, чтобы убедительно и профессионально разыграть спектакль.

"Очевидно, независимо от образования, профессии (врач, учитель, инженер) - все попадаются на такие удочки. Думаю, в большинстве своем жертвы, как я, это люди, воспитанные в Советском Союзе, то есть доверчивые", - подытожил пострадавший.