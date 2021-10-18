Петербуржец отсудил больше 300 тысяч за то, что не выучил английский

Житель Петербурга отсудил с языковой школы 321 тысячу рублей за то, что не смог выучить английский. В случившемся суд увидел нарушение прав потребителей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, занятия должны были проходить с конца марта по конец мая. По итогам занятий ученики должны были быть готовы к международному экзамену. Но языковых курсов, которые к слову, организатор обещал проводить в очной форме, так и никто и не провел.

Петербуржец написал досудебную претензию. Организаторы курсов на нее не ответили.

Тогда мужчина подал иск. Суд с доводами петербуржца согласился и взыскал с организаторов сумму, уплаченную за курсы в размере 96 тысяч 910 рублей. Также языковая школа должна выплатить своему несостоявшемуся ученику неустойку и штраф в размере платы за курсы и возместить 30 тысяч рублей судебных расходов.