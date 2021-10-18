В Петербурге от коронавируса умер актер Андрей Булгаков, двойник Петра I

В Петербурге в возрасте 63 лет скончался актер Андрей Булгаков, известный по пародийным образам Петра I. О смерти супруга сообщила в соцсетях его жена Виктория.

Прощание с актером пройдет во вторник, похоронят его на Ковалевском кладбище рядом с матерью.

KP.RU уточняет, что причиной смерти Андрея Булгакова стала коронавирусная инфекция. Актера госпитализировали, но несмотря на все усилия врачей реанимации, он скончался от осложнений на сердце.

Андрей Булгаков снялся в эпизоде "Улиц разбитых фонарей", но подлинную известность ему принес образ первого российского императора. Он представал в этом амплуа в спектаклях, антрепризах и на городских праздниках.

В 2000 году Андрей и Виктория Булгаковы основали Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр, который участвовал в организации большинства крупных праздников в Северной столице.