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18.10.2021 13:10
Рубрика: Происшествия

В Сочи восстановили движение на дороге после ДТП с газовозом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Лазаревском районе на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи восстановили движение автотранспорта после аварии с газовозом.

Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
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"В 12.39 движение автомобилей на данном участке дороги восстановлено в обе стороны, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В настоящее время известно, что газовоз направлялся в город пустой, сейчас из цистерны стравливают остаточные пары газа. Никакой угрозы для окружающих нет".

На место аварии незамедлительно выехали все аварийные службы города. Для обеспечения безопасности был оцеплен участок трассы в радиусе 100 метров.

Как ранее сообщала "РГ", в Лазаревском районе на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи, не доезжая до поселка Дагомыс, произошло ДТП с газовозом, в результате которого разгерметизировалась цистерна с пропаном.

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, к ликвидации последствий аварии привлекли 14 человек личного состава и пять единиц техники. Сообщение об инциденте диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона экстренного ведомства поступило в 11.20.

Как уточнили в пресс-службе упрдор "Черноморье", территория в районе ДТП оцеплена, работают сотрудники МЧС, ГИБДД, газовой и пожарной служб.

"Газовоз стоит на обочине участка трассы и не мешает движению, - добавили в дорожном ведомстве. - Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, повреждено 12 погонных метров барьерного ограждения".

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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