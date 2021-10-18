Больше 10 тысяч жителей УрФО стали клиентами финансового маркетплейса

За год услугами онлайн-сервиса, инициированного Банком России и позволяющего приобретать финансовые продукты от разных организаций круглосуточно, воспользовались 10056 жителей УрФО. Больше всего - свердловчан, 6422 человека.

Чаще всего граждане покупают полисы ОСАГО, хотя маркетплейс позволяет и открыть удаленно вклад, приобрести государственные и корпоративные облигации, паи паевых инвестиционных фондов. В ближайшее время ожидается появление кредитных и пенсионных продуктов, индивидуальных инвестсчетов, рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

На сегодня в маркетплейс включены четыре платформы, но их перечень может быть расширен.Из 10 банков и 14 страховых компаний, присоединившихся к проекту, два игрока - из УрФО. Еще минимум четыре рассматривают такую возможность. Основная цель маркетплейса - открыть равный доступ пользователям по всей стране к широкому спектру финансовых услуг 24часа всутки, вне зависимости от места нахождения. В некоторых регионах не так много банков представлено физически, отделениями, да и условия могут быть не самые привлекательные за счет дефицита предложения. А на онлайн-витрине можно выбрать наиболее выгодные ставки, расценки и заключить договор, не выходя из дома. Все вклады защищены в рамках системы обязательного страхования.

На вопрос "РГ", почему тарифы, по которым, к примеру, предлагают заключить договор ОСАГО на маркетплейсе, в 1,5-2 раза ниже среднерыночных, не является ли это признаком "пустышки", эксперты заверили: нет, всего лишь результат конкуренции и оптимизации затрат. Во-первых, страховые компании стараются предложить на платформе эксклюзивные условия. Во-вторых, за счет электронного канала продажи они экономят на содержании офиса и армии страховых агентов. В-третьих, всех операторов платформ проверяет ЦБ. На сайте можно проверить, включены ли они в реестр. Сведения о сделках хранятся в Реестре финансовых транзакций (РФТ). Выписка из него - официальный документ, подтверждающий, что вы приобрели продукт или услугу. Заказать ее можно на портале госуслуг, набрав в строке поиска РФТ. Также реестр является хранителем "золотой записи" по депозитам: при наступлении страхового случая средства клиента сохранятся, с АСВ и платформами будет работать РФТ, чтобы деньги человеку вернули как можно быстрее.

Главное, что надо проверить, прежде чем что-то купить на маркетплейсе, - графический знак, подтверждающий, что проект реализован совместно с ЦБ и РФТ. Если они есть, страница настоящая, а не поддельная.

По оценке управляющего директора по репозитарной деятельности Национального расчетного депозитария Анастасии Киселевой, россияне, которые приобретали финансовые продукты таким способом, за год накопили более двух миллиардов активов. Как правило, сначала совершают пробную сделку, затем возвращаются, изучают другие предложения. При заключении договора продавец обязан отчитаться в реестр не позднее следующего дня.

Пока на платформах могут приобретать продукты лишь физические лица, но уже внесен в Госдуму законопроект, расширяющий перечень получателей услуг за счет МСП и ИП.

- Это даст малому бизнесу дополнительный стимул для развития, особенно в малых городах, где не открываются новые банковские отделения, - считает Рустэм Марданов.