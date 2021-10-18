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18.10.2021 08:59
Рубрика: Происшествия

На Урале главврач ушел с должности из-за умершего без помощи пациента

Текст: Екатерина Призова

Сменился главный врач городской больницы номер три в Первоуральске - городе-спутнике Екатеринбурга. В этом учреждении проводится сейчас проверка после появившейся в СМИ и соцсетях информации о том, что один из пациентов умер в стационаре, не дождавшись внимания медиков.

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"15 октября было опубликовано сообщение о том, что в больнице скончался мужчина, которому якобы не была оказана своевременная помощь. Уточнялось, что его сосед по палате долгое время не мог найти никого из медперсонала уже после смерти пациента", - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Назначена судмедэкспертиза останков для определения причины смерти, силовики опрашивают сотрудников и проверят документы, касающиеся лечения скончавшегося пациента.

Помимо правоохранительных органов медучреждением занялся и территориальный Росздравнадзор.

Тем временем KP.Ru со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что главный врач этой клиники Виктор Долгушин ушел на больничный, а врио руководителя стал хирург Борис Мейлах.

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