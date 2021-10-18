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18.10.2021 14:40
Рубрика: Экономика

ОНФ вскрыл отставание в благоустройстве городов Южного Урала

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Представители ОНФ подготовили рейтинг южноуральских муниципалитетов, отстающих в выполнении федеральной программы "Комфортная городская среда". Нарушения, выявленные при благоустройстве общественных пространств, уже более месяца не исправляются в восьми территориях региона.

Как пояснил эксперт регионального штаба ОНФ Антон Неверов, контрольная проверка коснулась объектов, которые ранее в ходе визита в регион осмотрели координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина и заместитель директора ФАУ "Проектная дирекция Минстроя России" Маргарита Жаркова. Речь идет об общественных пространствах в Челябинске, Карабаше, Троицке, Еманжелинске, Южноуральске, Нязепетровске, Копейске и Красноармейском районе, где были обнаружены недоделки. Исправить ситуацию чиновникам поручили до 15 октября.

Фото: Комплекса городского хозяйства Москвы.
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- К сожалению, большинство управленцев продемонстрировали полную расслабленность и неумение справиться со своими прямыми обязанностями, - заявил Неверов. - Между тем, часть замечаний касалась игровых площадок и напрямую связана с безопасностью детей.

Лидером антирейтинга общественников стал Копейск, где во время рейда были обнаружены разбитая плитка, сломанные бордюры и опасное покрытие детской площадки на Трудовой Славы, неэстетичные урны у мемориала жертвам политических репрессий. Не стало безопаснее и на стадионе в Горнякском жилом массиве, где за три недели выполнили только проливку трещин в асфальте. Причем, качество этих работ по мнению общественников тоже вызывает сомнения.

В Троицке замерли работы в парке культуры имени Томина стоимостью в 270 миллионов рублей, треть которых профинансированы из федерального бюджета. В Карабаше не отсыпали песком единственную детскую площадку на улице Ключевой. А в Челябинске не исправлены дефекты резинового покрытия в скверах на Университетской набережной и на улице Бакальской. Играть на этих площадках небезопасно.

- Если представители органов власти полагают, что могут позволить себе игнорировать сроки и замечания, которые были даны совместно с представителями Министерства строительства и ЖКХ РФ, то хочу сообщить, что надзорные органы начинают свою работу, - заявила по итогам контрольной проверки ОНФ Светлана Калинина. - Когда деньги, выделенные государством, расходуются так бездарно, остается единственный вопрос: стоит ли вообще таким управленцам доверять руководство территориями.

Эксперты ОНФ подчеркивают, что недоделки зафиксированы абсолютно на всех проверенных объектах благоустройства. Их перечень они направили главе региона Алексею Текслеру и в правоохранительные органы.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Общероссийский народный фронт

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