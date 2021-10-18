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18.10.2021 17:06

В ТюмГУ открылся Центр оценки и развития управленческих компетенций

В Тюмени президентская платформа "Россия - страна возможностей" открыла Центр оценки и развития управленческих компетенций на базе Тюменского государственного университета. Это позволит решить ряд кадровых вопросов в Тюменской области и обеспечить прямой диалог студентов, работодателей и региональной власти.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Открытие центров компетенций реализуется в рамках исполнения поручения Президента РФ по итогам заседания Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" в марте 2021 года.

В церемонии открытия приняли участие Министр науки и высшего образования Российской Федерации, член Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Валерий Фальков, Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Администрации города Тюмени Руслан Кухарук, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров (в режиме ВКС), ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук и руководитель департамента оценки и методологии АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля.

В Центре компетенций студенты будут проходить диагностику своих лидерских и управленческих навыков, разработанную методологами АНО "Россия - страна возможностей". Ребята получат оценку эмоционального интеллекта, ориентированности на результат, способности к анализу информации и принятию решений и многих других качеств и навыков. После тестирования будет построен профиль каждого студента, на основе которого будут сформированы личные траектории развития ребят и предложены образовательные программы, разработанные совместно с вузом. Также на основе результатов диагностики сформируют профиль каждого студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей.

- Университет объединяет усилия с крупнейшей площадкой - президентской платформой "Россия - страна возможностей", у которой во многом такие же цели, как и у любого университета: сделать молодого человека успешным, дать ему возможность реализоваться. Одной из национальных целей до 2030 года является создание возможностей для развития и самореализации талантов. Университет шагнул вперед - в 5-100 ТюмГУ был во второй группе, в программе "Приоритет 2030" вуз попал в первую группу. Это большая ответственность. Хотелось бы, чтобы студенты на себе ощутили эффекты от сотрудничества с такой масштабной организацией, как АНО РСВ. Хочу сказать слова благодарности Сергею Кириенко, Алексею Комиссарову и Владимиру Путину, благодаря которым реализуются самые разные проекты, - отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации, член Наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Валерий Фальков.

Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук подчеркнул: "Мы благодарим автономную некоммерческую организацию "Россия - страна возможностей" за поддержку молодёжи в самый ответственный момент жизни, за предоставление экспертизы, за понятные и прозрачные технологии, которыми мы будем пользоваться при выстраивании работы Центра. Мы в ТюмГУ давно готовы стать субъектом принятия решений, в данном случае решений по ликвидации студенческой неуспешности и неудовлетворенности. Наша цель - студент, который выйдет из стен вуза счастливым и будет реализовывать все свои навыки на благо общества".

Сайт ТюМГУ www.utmn.ru

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

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