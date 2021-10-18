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18.10.2021,  
10:06
Текст:  Антон Валагин

Россия продлила срок службы межконтинентальных ракет

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

Срок службы межконтинентальных баллистических ракет УР-100УТТХ (SS-19 Stiletto по классификации НАТО) продлен как минимум до 2023 года. Этот тип стал ракетой-долгожителем - он находится на боевом дежурстве более 35 лет.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- По заказу Минобороны мы ежегодно продеваем срок эксплуатации ракет. Запланированы эти работы и на 2022 год, - сообщил РИА Новости генеральный директор НПО Машиностроения Алексей Леонов. Он отметил, что задача по столь длительному использованию МБР при сохранении их боевых и технических характеристик решена впервые в мире.

Заводской срок службы "Стилетов" 10 лет. Эти ракеты выпускались с 1979 по 1985 год.

- Во время работ по продлению срока эксплуатации определяется запас прочности силовых конструкций, тщательно проверяется состояние топливных баков, компонентов топлива, проводятся ускоренные испытания в климатических камерах, создающих эквивалентное воздействие окружающей среды на узлы и агрегаты комплекса, - рассказал Леонов.

УР-100УТТХ отличает простота и надежность конструкции. Ракета шахтного базирования несет шесть боевых блоков мощностью 750 килотонн каждый. С 2010 года МБР используется в качестве носителя на испытаниях управляемой гиперзвуковой боеголовки "Авангард". По данным из открытых источников, на вооружении РВСН остается 50 ракет этого типа.

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