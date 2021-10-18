Румынские бронетранспортеры залили маслом 10 км трассы в Германии

Механизированная колона румынского 812-й пехотного батальона отличилась на учениях в Германии.

Η περιπέτεια των ρουμανικών ΤΟΜΠ στην Γερμανία https://t.co/88cgBd4jTC — Proelasi (@Proelasi) October 17, 2021

Как сообщается, двенадцать бронетранспортеров подразделения, прозванного "Карпатскими соколами", в ходе совместных учений НАТО выдвигались на один из полигонов. Во время марша трасса протяженностью около десятка километров оказалась залита техническим маслом и топливом, которое вытекало из боевых машин.

В результате дорожные службы вынуждены были отправить специальную технику для очистки дороги.

Что касается экологически опасной военной техники и экипажей с десантом, то им не позволили дальше участвовать в учебном мероприятии и на специальном транспорте отправили в места постоянной дислокации.

По данным военного ведомства Румынии, никаких утечек не было, инцидент произошел из-за того, что техника попала под дождь, а потоки воды смыли с брони остатки масла на проезжую часть.

Судя по обнародованным фотографиям, к учениям привлекались бронетранспортеры B33 Zimbru, являющиеся местной версией советского БТР-80. Они отличаются установкой двигателя 1240 V8-DTS мощностью 280 л.с. Это позволило увеличить до 85 км/ч максимальную скорость по шоссе. Также несколько возросла боевая масса, которая стала составлять 14000 кг.

Во всем остальном с "восьмидесятым" различий практически не было. Серийное производство началось в 1988 году. Этими бронетранспортерами планировалось заменить устаревшие TAB-71, являвшиеся модификациями БТР-60. Всего успели выпустить 70 машин.

Позже на базе B33 создавались Saur-1 и Saur-2 с передним расположением двигателя. Однако ни румынская армия, ни иностранные заказчики не стали их приобретать.