Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.10.2021,  
18:50
Текст:  Антон Валагин

Умер создатель противоракетной "Горгоны"

Фото: Владимир Яцина/ТАСС Фото: Владимир Яцина/ТАСС
Фото: Владимир Яцина/ТАСС

На 87-м году жизни скончался один из создателей советской системы ПВО-ПРО Владимир Светлов. Об этом сообщила пресс-служба концерна ПВО "Алмаз-Антей".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября 2021 года на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый в области создания средств ПВО Владимир Григорьевич Светлов", - цитирует ТАСС сообщение концерна.

В 1958 году Владимир Светлов был принят на работу в ОКБ-2 Министерства среднего машиностроения СССР (ныне МКБ "Факел), где прошел путь от мастера до главного конструктора. Под его руководством и при непосредственном участии были созданы сверхнадежные ракеты для зенитных систем С-125, "Оса", С-300, С-400 и других.

В 1980 году за создание зенитной ракеты 5В55 Светлов стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1997 он удостоен Государственной премии РФ за разработку ракеты дальнего перехвата 51Т6 (по классификации НАТО Gorgon) для системы противоракетной обороны Москвы. В 2003-м стал лауреатом премии правительства РФ за учебник "Проектирование зенитных управляемых ракет". Владимир Григорьевич является автором 16 патентов и более ста научных работ.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
утраты
Фото: wikimedia.org
Не числом, а умением: Кутузов разгромил турецкую армию 210 лет назад 09:31
В США умер покоритель сверхзвука 08.12.2020
Ушел из жизни создатель активной защиты для танков Василий Бакалов 28.01.2020
конструкторы
Создателю ракетного оружия Непобедимому 13 сентября исполнилось бы 100 лет 13.09.2021
"Симфония" для Спасского: конструктору трех поколений АПЛ - 95 лет 02.08.2021