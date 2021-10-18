Умер создатель противоракетной "Горгоны"

На 87-м году жизни скончался один из создателей советской системы ПВО-ПРО Владимир Светлов. Об этом сообщила пресс-служба концерна ПВО "Алмаз-Антей".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 октября 2021 года на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый в области создания средств ПВО Владимир Григорьевич Светлов", - цитирует ТАСС сообщение концерна.

В 1958 году Владимир Светлов был принят на работу в ОКБ-2 Министерства среднего машиностроения СССР (ныне МКБ "Факел), где прошел путь от мастера до главного конструктора. Под его руководством и при непосредственном участии были созданы сверхнадежные ракеты для зенитных систем С-125, "Оса", С-300, С-400 и других.

В 1980 году за создание зенитной ракеты 5В55 Светлов стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1997 он удостоен Государственной премии РФ за разработку ракеты дальнего перехвата 51Т6 (по классификации НАТО Gorgon) для системы противоракетной обороны Москвы. В 2003-м стал лауреатом премии правительства РФ за учебник "Проектирование зенитных управляемых ракет". Владимир Григорьевич является автором 16 патентов и более ста научных работ.