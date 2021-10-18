Вышел трейлер пятого сезона мультсериала Netflix "Большой рот"

Сервис Netflix представил трейлер пятого сезона своего сюрреалистического "Большого рта (Big Mouth) - "взрослого" анимационного хита со специфическим юмором. Ролик помещен на YouTube и, похоже, предприятие продолжит держать марку.

Шоу стартовало в сентябре 2017-го, было вскоре энергично продлено, и еще, и еще.

В центре внимания - группа подростков периода полового созревания. Со всем вытекающими. Плюс в деле замешан Гормональный монстр Морис, эксперт по особым вопросам из параллельного измерения.

Авторы - Эндрю Голдберг ("Гриффины"), Ник Кролл (свин Гюнтер из "Зверопоя", помимо прочего), Марк Левин и его супруга Дженнифер Флэккет ("Беверли-Хиллз, 90210").

Релиз - 5 ноября.