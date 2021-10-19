Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.10.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Австралиец закрыл Toyota Supra от града собственным телом

Текст: Григорий Гомельчук

В прошлый четверг на австралийский Сидней обрушился сильнейший ветер с проливным дождем и крупным градом, шторм бушевал несколько часов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: дальнобойщик 4 км тащил застрявший под его прицепом Nissan

Один из пользователей TikTok снял на видео, как владелец серебристой Toyota Supra пытался защитить от града свою любимицу. Мужчина накрыл машину картонными коробками, и лег сверху, чтобы их не унесло ветром. В какой-то момент он понял, что половина капота все равно остается незащищенной, и закрыл ее собой.

Фанаты японского автопрома, конечно, поймут самоотверженный поступок австралийца. Toyota Supra четвертого поколения, выпускавшаяся с 1993 по 2002 год, считается культовой и невероятно ценится среди знатоков. С завода на спорткаре стоял двигатель мощностью 330 лошадиных сил, но умельцы легко выжимали из него больше тысячи, что делало Supra грозным оружием в различных соревнованиях, как законных, так и не очень.

#Toyota