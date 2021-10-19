Австралиец закрыл Toyota Supra от града собственным телом

В прошлый четверг на австралийский Сидней обрушился сильнейший ветер с проливным дождем и крупным градом, шторм бушевал несколько часов.

Один из пользователей TikTok снял на видео, как владелец серебристой Toyota Supra пытался защитить от града свою любимицу. Мужчина накрыл машину картонными коробками, и лег сверху, чтобы их не унесло ветром. В какой-то момент он понял, что половина капота все равно остается незащищенной, и закрыл ее собой.

Фанаты японского автопрома, конечно, поймут самоотверженный поступок австралийца. Toyota Supra четвертого поколения, выпускавшаяся с 1993 по 2002 год, считается культовой и невероятно ценится среди знатоков. С завода на спорткаре стоял двигатель мощностью 330 лошадиных сил, но умельцы легко выжимали из него больше тысячи, что делало Supra грозным оружием в различных соревнованиях, как законных, так и не очень.