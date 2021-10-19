Бизнес из РФ намерен вложить в экономику Армении более 1 млрд долларов

Российские компании намерены вложить в экономику Армении более миллиарда долларов в ближайшие годы. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает "Интерфакс".

"В ближайшие годы российские компании планируют инвестировать в экономику Армении более 1 млрд долларов, и при этом важно отметить, что значительная часть из них - крупнейшие налогоплательщики для армянской экономики", - сказал Решетников.

Как отметил глава Минэка, Армения является важнейшим стратегическим партнером России. По его словам, товарооборот в этом году между странами возрос настолько, что превысит допандемийные показатели.

"Доля российских инвестиций в армянскую экономику превысила 40%, в Армении работают более 40 крупных российских компаний", - пояснил министр.