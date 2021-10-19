Директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован

Накануне вечером Генеральный директор Большого театра Владимир Урин почувствовал себя плохо и был госпитализирован в стационар.

"Подтверждаем, что Генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность, была проведена операция, в настоящий момент он проходит дальнейшее лечение в стационаре. Состояние стабильное", - рассказала "РГ" глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова.