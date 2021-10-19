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19.10.2021 19:21
Рубрика: Общество

Ювелирное фуэте

Российская газета - Спецвыпуск № 239(8590)
История Van Cleef & Arpels всегда была связана с искусством танца: броши-балерины - одна из самых узнаваемых коллекций французского ювелирного дома.
Часы Lady Danse, белое золото, бирюза, бриллианты, перламутр, рубин, хризопраз, на задней крышке гравировка фигурки балерины. Часы Lady Danse, белое золото, бирюза, бриллианты, перламутр, рубин, хризопраз, на задней крышке гравировка фигурки балерины.
Часы Lady Danse, белое золото, бирюза, бриллианты, перламутр, рубин, хризопраз, на задней крышке гравировка фигурки балерины.

В этом году бренд задумал и осуществил беспрецедентный культурно-образовательный проект: на целую неделю в октябре искусство балета и драгоценностей стало доступно всем москвичам и гостям российской столицы - на третьем этаже в Петровском Пассаже проходила бесплатная масштабная выставка En Coulisses ("За кулисами").

Фото: Van Cleef & Arpels
Главной героиней весенней коллекции Van Cleef & Arpels стала божья коровка

Это было закулисье ювелирной вселенной и балетного искусства - то, куда не всегда попадешь даже по билету. В программу En Coulisses, помимо ретроспективной выставки более 40 знаковых произведений из частной музейной коллекции дома, были включены мастер-классы от специалистов ателье высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels, специально привезенных по такому случаю из Парижа со всеми своими рабочими инструментами и заготовками.

Здесь же проходили лекции экспертов L'Ecole des Arts Joailliers - Школы высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels. Рядом демонстрировались работы известного балетного фотографа Михаила Логвинова и балетные костюмы Большого театра, партнером которого уже несколько лет является ювелирный дом. Была и видеотрансляция балета-оперы "Зефир и Флора, или Метаморфозы", поставленного силами Большого театра специально по случаю открытия проекта.

Среди 49 уникальных ювелирных творений, экспонируемых на выставке, насчитывалось 16 знаковых брошей-балерин, созданных с 1940-х по 1990-е годы, а также минодьеры с изображением балетных сцен.

Три современные броши-балерины Van Cleef & Arpels как будто иллюстрируют три действия балета Джорджа Баланчина "Драгоценности": посвящение рубинам, изумрудам или бриллиантам.

Вдохновением для эскизов первых брошей служили портреты именитых танцовщиц, и с самого начала сложилась особая эстетика этого ювелирного жанра - изящная поза балетного па, взмах тонких рук, изгиб шеи. Лики танцовщиц выполнялись из золота или бриллианта огранки "роза" и дополнялись "украшением для прически". Балерины Van Cleef & Arpels изображались непременно в пуантах и в ажурной пачке из бриллиантов или цветных драгоценных камней - ювелиры создавали иллюзию, что эти наряды невероятно легкие и вторят движениям танца.

Балерина появляется в каждой новой высокой ювелирной коллекции Van Cleef & Arpels

Связь Van Cleef & Arpels с миром балета усилилась в 1950-е годы, когда Клод Арпельс познакомился со знаменитым хореографом Джорджем Баланчиным, сооснователем труппы New York City Ballet. Они оба были одержимы красотой драгоценных камней и танца, и эта страсть легла в основу их творческого союза. В результате на свет появился балет Баланчина "Драгоценности", впервые представленный в 1967 году и до наших дней идущий на сценах театров, в том числе и Большого.

Новинка: брошь-балерина Bouton d’or, желтое золото, бирюза, лазурит, бриллианты с показателями цвета DEF, чистоты - от IF до VVS. Источником вдохновения для коллекции Bouton d’or послужил мотив пайеток, созданный Van Cleef & Arpels в конце 1930-х годов. Его современная интерпретация построена на игре объемов и цветов.

Каждая из трех частей этого спектакля рассказывает историю одного драгоценного камня и символизирует одну из стран, связанных с жизненным и творческим путем хореографа: "Изумруды" на музыку Форе отражают изысканность французской балетной школы, "Рубины" на музыку Стравинского отдают дань острым синкопированным джазовым ритмам Америки, а "Бриллианты" на музыку Чайковского выступают ностальгическим воспоминанием хореографа о России и о чистоте школы императорского петербургского балета.

Часы Lady Danse Duo, белое золото, бирюза, бриллианты, лазурит, перламутр. Корпус диаметром 33 мм, ручной завод. На задней крышке гравировка в виде пары на сцене.

История, связанная с искусством танца, продолжилась в 2013 году: с этого времени в каждой коллекции высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels представляет новую интерпретацию броши-балерины. На этой странице мы показываем некоторые из них, а также новые ювелирные часы, связанные с темой балета.

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