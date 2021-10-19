История Van Cleef & Arpels всегда была связана с искусством танца: броши-балерины - одна из самых узнаваемых коллекций французского ювелирного дома.

В этом году бренд задумал и осуществил беспрецедентный культурно-образовательный проект: на целую неделю в октябре искусство балета и драгоценностей стало доступно всем москвичам и гостям российской столицы - на третьем этаже в Петровском Пассаже проходила бесплатная масштабная выставка En Coulisses ("За кулисами").

Это было закулисье ювелирной вселенной и балетного искусства - то, куда не всегда попадешь даже по билету. В программу En Coulisses, помимо ретроспективной выставки более 40 знаковых произведений из частной музейной коллекции дома, были включены мастер-классы от специалистов ателье высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels, специально привезенных по такому случаю из Парижа со всеми своими рабочими инструментами и заготовками.

Здесь же проходили лекции экспертов L'Ecole des Arts Joailliers - Школы высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels. Рядом демонстрировались работы известного балетного фотографа Михаила Логвинова и балетные костюмы Большого театра, партнером которого уже несколько лет является ювелирный дом. Была и видеотрансляция балета-оперы "Зефир и Флора, или Метаморфозы", поставленного силами Большого театра специально по случаю открытия проекта.

Среди 49 уникальных ювелирных творений, экспонируемых на выставке, насчитывалось 16 знаковых брошей-балерин, созданных с 1940-х по 1990-е годы, а также минодьеры с изображением балетных сцен.

Три современные броши-балерины Van Cleef & Arpels как будто иллюстрируют три действия балета Джорджа Баланчина "Драгоценности": посвящение рубинам, изумрудам или бриллиантам.

Вдохновением для эскизов первых брошей служили портреты именитых танцовщиц, и с самого начала сложилась особая эстетика этого ювелирного жанра - изящная поза балетного па, взмах тонких рук, изгиб шеи. Лики танцовщиц выполнялись из золота или бриллианта огранки "роза" и дополнялись "украшением для прически". Балерины Van Cleef & Arpels изображались непременно в пуантах и в ажурной пачке из бриллиантов или цветных драгоценных камней - ювелиры создавали иллюзию, что эти наряды невероятно легкие и вторят движениям танца.

Балерина появляется в каждой новой высокой ювелирной коллекции Van Cleef & Arpels

Связь Van Cleef & Arpels с миром балета усилилась в 1950-е годы, когда Клод Арпельс познакомился со знаменитым хореографом Джорджем Баланчиным, сооснователем труппы New York City Ballet. Они оба были одержимы красотой драгоценных камней и танца, и эта страсть легла в основу их творческого союза. В результате на свет появился балет Баланчина "Драгоценности", впервые представленный в 1967 году и до наших дней идущий на сценах театров, в том числе и Большого.

Новинка: брошь-балерина Bouton d’or, желтое золото, бирюза, лазурит, бриллианты с показателями цвета DEF, чистоты - от IF до VVS. Источником вдохновения для коллекции Bouton d’or послужил мотив пайеток, созданный Van Cleef & Arpels в конце 1930-х годов. Его современная интерпретация построена на игре объемов и цветов.

Каждая из трех частей этого спектакля рассказывает историю одного драгоценного камня и символизирует одну из стран, связанных с жизненным и творческим путем хореографа: "Изумруды" на музыку Форе отражают изысканность французской балетной школы, "Рубины" на музыку Стравинского отдают дань острым синкопированным джазовым ритмам Америки, а "Бриллианты" на музыку Чайковского выступают ностальгическим воспоминанием хореографа о России и о чистоте школы императорского петербургского балета.

Часы Lady Danse Duo, белое золото, бирюза, бриллианты, лазурит, перламутр. Корпус диаметром 33 мм, ручной завод. На задней крышке гравировка в виде пары на сцене.

История, связанная с искусством танца, продолжилась в 2013 году: с этого времени в каждой коллекции высокого ювелирного искусства Van Cleef & Arpels представляет новую интерпретацию броши-балерины. На этой странице мы показываем некоторые из них, а также новые ювелирные часы, связанные с темой балета.