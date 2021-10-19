Китайский клон советского МиГ-21 разбился в Африке

Истребитель F-7 китайского производства, принадлежавший Силам обороны Намибии, в конце минувшей недели получил серьезные повреждения в результате схода со взлетно-посадочной полосы аэропорта, находящегося у города Ондангва на севере страны.

Сообщается, что инцидент произошел после того, как самолет нормально приземлился, но у него не раскрылся тормозной парашют, что и привело к происшествию. Летательный аппарат, судя по обнародованным в Сети видео и фотоматериалам, перевернулся и врезался в ограждение.

В результате крылатая машина получила серьезные повреждения и, по всей видимости, вряд ли подлежит восстановлению. Пилот не пострадал, но его все равно доставили в лечебное учреждение для обследования.

В настоящее время командование военно-воздушных сил проводит расследование всех обстоятельств произошедшего.

Это уже второй за последнее время инцидент с военным самолетом в Намибии. 23 сентября учебно-тренировочный самолет K-8 китайской разработки потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома в районе Карибиб. Оба пилота успели катапультироваться, один из них получил множественные переломы.

Силы обороны Намибии имели на вооружении шесть боевых самолетов Chengdu F-7NM и два учебно-боевых FT-7NM, а также двенадцать учебно-тренировочных реактивных самолетов Hongdu K-8.

F-7NM являются китайским вариантом советского истребителя МиГ-21, на них установлены итальянские радиолокационные станции и другое западное радиоэлектронное оборудование.