Китайский клон советского МиГ-21 разбился в Африке

Сообщается, что инцидент произошел после того, как самолет нормально приземлился, но у него не раскрылся тормозной парашют, что и привело к происшествию. Летательный аппарат, судя по обнародованным в Сети видео и фотоматериалам, перевернулся и врезался в ограждение.
В результате крылатая машина получила серьезные повреждения и, по всей видимости, вряд ли подлежит восстановлению. Пилот не пострадал, но его все равно доставили в лечебное учреждение для обследования.
В настоящее время командование военно-воздушных сил проводит расследование всех обстоятельств произошедшего.
Это уже второй за последнее время инцидент с военным самолетом в Намибии. 23 сентября учебно-тренировочный самолет K-8 китайской разработки потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома в районе Карибиб. Оба пилота успели катапультироваться, один из них получил множественные переломы.
Силы обороны Намибии имели на вооружении шесть боевых самолетов Chengdu F-7NM и два учебно-боевых FT-7NM, а также двенадцать учебно-тренировочных реактивных самолетов Hongdu K-8.
F-7NM являются китайским вариантом советского истребителя МиГ-21, на них установлены итальянские радиолокационные станции и другое западное радиоэлектронное оборудование.
A Namibia Defence Force F-7 fighter jet has been badly damaged in a runway excursion at Ondangwa’s Andimba Toivo Ya Toivo Airport.#Aerospace #NamibiaDefenceForcehttps://t.co/FOZOChPxUF— defenceWeb (@defenceWeb_Afr) October 19, 2021