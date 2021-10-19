КНДР провела запуск баллистической ракеты

Корейская народно-демократическая республика провела запуск баллистической ракеты.

Об этом сообщила крупнейшая газета Республики Корея "Тона ильбо" со ссылкой на военные источники. Подтверждением предположения, что пуск ракеты произвели с подводной лодки, является наличие в данном районе крупнейшей военной верфи.

Южнокорейский комитет начальников штабов подтвердил, что КНДР во вторник провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, пишет ТАСС.