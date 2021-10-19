Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.10.2021,  
10:31
Текст:  Светлана Цыганкова

КНДР провела запуск баллистической ракеты

Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий \ РИА Новости

Корейская народно-демократическая республика провела запуск баллистической ракеты.

Фото: Минобороны РФ
Новая ракета увеличит дальность поражения комплекса "Бал"

Об этом сообщила крупнейшая газета Республики Корея "Тона ильбо" со ссылкой на военные источники. Подтверждением предположения, что пуск ракеты произвели с подводной лодки, является наличие в данном районе крупнейшей военной верфи.

Южнокорейский комитет начальников штабов подтвердил, что КНДР во вторник провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, пишет ТАСС.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Boevaya mashina/Wikimedia.org
Ракете "Оникс" добавили возможностей 18.10.2021
Россия продлила срок службы межконтинентальных ракет 18.10.2021
На юге России прошли учения БАРС с ракетно-пулеметными тачанками 17.10.2021
испытания
Почему в бомбу РДС-3 положили мало плутония 18.10.2021
Расчеты ЗРК "Бук-М3" отстрелялись на полигоне Капустин Яр 14.10.2021
КНДР
Новый танк из Северной Кореи не сможет конкурировать с "Арматой" 13.10.2021
Гиперзвуковой боевой блок новой ракеты впервые показали в КНДР 12.10.2021