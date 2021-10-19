Когда декрет и служба в армии не учитываются при назначении пенсии

Периоды социально значимой деятельности (так называемые нестраховые периоды) учитываются при назначении пенсии, однако для этого необходимо выполнить одно условие. Об этом напомнили в отделении ПФР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Речь идет о моментах жизни, когда человек официально не работал и, как следствие, работодатель не отчислял за него взносы на обязательное пенсионное страхование. К ним относятся, например, уход одного из родителей за ребёнком до достижения им возраста полутора, уход за инвалидом I группы, служба в армии или период, когда человек официально признан безработным и получает пособие.

После 2025 года для назначения пенсии потребуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В 2021 году требуемый минимум составляет 12 лет стажа и 21 ИПК.

Количество коэффициентов формируется как раз из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем на формирование пенсии. Если их не хватает, гражданин имеет право на учет нестраховых периодов, однако для этого необходимо выполнить одно условие.

"Нестраховые периоды учитываются в стаж в том случае, если у гражданина имеется хотя бы один день работы, и не могут составлять более половины требуемого страхового стажа", - отметили в ПФР.