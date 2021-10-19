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19 октября 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 19 октября 2021 года № 258-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 19 октября 2021 г.
Опубликован 19 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

приложение 13 дополнить строкой 138 следующего содержания:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк



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