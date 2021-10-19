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19.10.2021 15:15
Рубрика: Культура

М. Найт Шьямалан станет председателем жюри Берлинале в 2022 году

Текст: Сусанна Альперина
72-й Берлинский международный кинофестиваль объявил, что в 2022 году его Международное жюри возглавит сценарист, режиссер и продюсер М. Найт Шьямалан.
Фото: Дмитрий Сосновский/Алексей Петров/РГ Фото: Дмитрий Сосновский/Алексей Петров/РГ
Фото: Дмитрий Сосновский/Алексей Петров/РГ

"Успешный американский режиссер-иммигрант, родом из Южной Азии, на протяжении последних трех десятилетий очаровывал зрителей по всему миру своими жанровыми фильмами. Его прорыв - психологический триллер 1999 года "Шестое чувство" с Брюсом Уиллисом в главной роли, стал вторым по кассовым сборам фильмом того года и получил шесть номинаций на премию "Оскар". Сегодня Шьямалан остается одним из самых узнаваемых имен в кинематографе", - говорится в релизе Международного Берлинского кинофестиваля, который пройдет в следующем году с 10 по 22 февраля. В нем же напоминается, что как оригинальный рассказчик, Шьямалан фокусируется на триллерах, играющих с жанровыми условностями.

Фото: кинокомпания "Иллюзия"
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"Я рад и польщен тем, что М. Найт Шьямалан принял наше приглашение занять пост председателя жюри. На протяжении всей своей карьеры он создавал вселенную, в которой страхи и желания стоят бок о бок с миром, где молодые люди являются не только главными действующими лицами, но и движущей силой для преодоления страха. В американском кинобизнесе Шьямалан - уникальная фигура, режиссер, который остался верен своему видению. Эта верность своему идеалу - то, что мы ищем в нашем выборе", - комментирует художественный руководитель Берлинале Карло Шатриан.

"Я всегда чувствовал себя независимым режиссером в системе Голливуда", - говорит Шьямалан. "Именно те вещи, которые отличают нас от других, и определяют наш голос. Я всегда старался поддерживать эти вещи в себе и подбадривать других, чтобы защитить подобное и в их искусстве, и в них самих. Приглашение принять участие в работе Берлинале имеет для меня глубокое значение. Оно представляет собой наивысшую награду для режиссера. Возможность поддерживать и отмечать лучшие в мире таланты, которые рассказывают свои истории - это подарок, который я с радостью принял".

Шьямалан изучал кинопроизводство в Школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета; на последнем курсе он снял свой первый полнометражный фильм "Молитва с гневом", премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Его режиссерская фильмография включает в себя 14 полнометражных фильмов.

После "Шестого чувства" Шьямалан выпустил серию блокбастеров: "Неуязвимый" (2000), "Знаки" (2002) и "Таинственный лес" (2004). Потом были "Визит" (2015), который стал самым успешным фильмом ужасов 2015 года. И "Стекло", который был на вершине кассовых сборов в течение трех недель подряд. Его последний кинофильм "Время", основанный на графическом романе "Замок из песка", вышел в кинотеатрах летом 2021 года. В настоящее время режиссер работает над своим следующим фильмом, который выйдет в прокат в феврале 2023-го.

У Шьямалана также успешный опыт работы на ТВ, который начался с сериала "Сосны" в 2015 году, основанном на самых продаваемых романах. В настоящее время Шьямалан - шоураннер отмеченного наградами сериала "Слуга" (Apple TV+). Он сам снял несколько эпизодов сериала.

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