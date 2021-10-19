В 2021 году римский ювелирный дом Bvlgari представил коллекцию высокого ювелирного искусства Magnifica, выдающуюся по количеству предметов (их 350), а также по размеру и исключительности камней.

Насчитывающая более 60 творений стоимостью свыше миллиона евро, Magnifica стала самой драгоценной коллекцией High Jewellery, когда-либо созданной Bvlgari. Редчайшие драгоценные камни эксперты компании не один год разыскивали по всему миру.

О новой коллекции, о камнях из самых необычных мест, включая Таджикистан, о методах работы над дизайном, о способах сочетания украшений и о ее любимых сапфирах мы побеседовали с Лючией Сильвестри, креативным директором и директором по закупкам драгоценных камней Bvlgari. Она рассказала о том, что коллекция вдохновлена "музами Bvlgari", бесстрашными и смелыми женщинами своего времени - от художниц Артемизии Джентилески и Тамары де Лемпицка до магарани Индора и архитектора Захи Хадид. Все они могут стать примером нашим современницам, уверена Лючия Сильвестри.

Лючия Сильвестри, креативный директор Bvlgari, в колье-трансформере Ruby Metamorphosis, которое можно носить девятью различными способами.

В высоких ювелирных коллекциях Bvlgari всегда четко прослеживалась определенная тема. В этом году, похоже, темой стало все ювелирное наследие самой марки - от цветных камней-кабошонов до римских монет. Однако вы назвали главной идеей образ женщины в ее многообразии. Почему именно такой акцент?

Лючия Сильвестри: Magnifica - это ответ Bvlgari на новые времена, начало нового возрождения, несущее послание радости, творчества и красоты. В то же время это дань уважения неукротимым личностям, женщинам, чья независимость и визионерство нарушали границы или привычные нормы в различных сферах, прокладывая собственный путь. В мире, где доминируют мужчины, эти музы Bvlgari благодаря своей стойкости и таланту внесли свой вклад в формирование нового восприятия женственности. Их путь - пример и стимул для современных женщин следовать своей интуиции и развивать свои таланты.

Ожерелье со шпинелью, найденной в Таджикистане, стало одним из центральных предметов коллекции (см. фото ниже). Мы помним времена, когда шпинель считалась полудрагоценным камнем и ценилась не так высоко, но в последнее время ювелиры все чаще обращаются к ней. Почему?

Лючия Сильвестри: Bvlgari всегда использовали для своих творений шпинель в сочетании с традиционной "драгоценной четверкой" (бриллиантами, рубинами, сапфирами и изумрудами). В последнее время шпинель действительно используется все больше и больше и, вероятно, присоединится к группе драгоценных камней. Кстати, замечу, что СНГ - это территория, богатая полезными ископаемыми, особенно рубинами и шпинелью!

Где вы находите выдающиеся камни, как их отбираете, сколько времени это занимает? В своем дизайне вы отталкиваетесь от наличия у бренда драгоценных камней или сначала придумываете украшение, а потом годами подыскиваете для него камни?

Лючия Сильвестри: Помимо поставок из "классических" стран, мы также используем рубины из Мозамбика, сапфиры из Шри-Ланки и изумруды из Замбии. Все они отличаются необычайной красотой и цветом. Для отбора камней есть разные критерии. Наш критерий номер один - цвет. Затем следуют чистота (особенно для бриллиантов), размер и огранка, которая тоже очень важна: правильная огранка придает драгоценному камню дополнительную эстетическую привлекательность и даже элегантность.

Если говорить о дизайне, то подход зависит от того, что именно я создаю. Существует два процесса. Первый отталкивается от цветных камней - они выступают источником вдохновения и направляют мысль. В другом процессе, где главные герои - бриллианты, я работаю над идеей, начиная с дизайна. В обоих процессах я постоянно нахожусь в диалоге с командой дизайнеров и закупщиков, мы непрерывно обмениваемся идеями для достижения наилучшего результата.

Великолепная палитра включает 350 ювелирных и часовых шедевров

И последнее, но не менее важное: если говорить о сроках разработки коллекций High Jewellery, мы начинаем работать очень "загодя". По крайней мере за год до запуска коллекции мы придумываем концепцию, а еще за два-три года до этого работаем с драгоценными камнями.

Расскажите об украшении Ruby Metamorphosis, которое можно носить девятью (!) различными способами.

Лючия Сильвестри: Это один из самых ключевых и инновационных аспектов коллекции Magnifica - наличие нескольких действительно универсальных предметов! Колье Ruby Metamorphosis с необыкновенным рубином в 10,02 карата - прекрасный тому пример.

Благодаря его сложной и тщательно продуманной структуре, для создания которой потребовалось 2500 часов работы, это колье можно легко трансформировать в сотуар, брошь, ожерелье, комбинируя его части (чокер, цепочку, чувственную "кисточку") по-разному для бесконечных возможностей самовыражения.

Magnifica - самая дорогая высокая ювелирная коллекция Bvlgari

На чокер и браслет Monete Weave вас вдохновила бронзовая монета с изображением римского императора Нерона и работы Захи Хадид. Почему именно Нерон? И в чем влияние Захи Хадид?

Лючия Сильвестри: Нерон - знаменитый римский император, но я должна сказать, что мы выбрали эту старинную монету из-за ее идеально подходящих нам особенностей: изображение было очень четко очерчено, так что оно, кажется, само просило воплощения в драгоценном камне! Колье содержит геометрические элементы, но в то же время оно также отличается извилистостью и плавностью, которые являются чертами, типичными для работ Захи Хадид.

Колье-чокер Monete Weave, соединяющее геометричность и в то же время извилистость линий, отсылает к работам Захи Хадид.

Новая коллекция просто огромна - 350 предметов. Но, как мы знаем, в мире становится все меньше и меньше покупателей высокой моды и высокого ювелирного искусства. Более того, традиционная роскошь сегодня не приветствуется в реальной жизни. Как вы думаете, сколько из этих предметов будет продано? Или они останутся собственностью Bvlgari?

Лючия Сильвестри: На самом деле я должна сказать, что высокий спрос на ювелирные изделия в последние месяцы не уменьшился. Мы говорим об уникальных, единственных в своем роде произведениях искусства, чья привлекательность всегда сильна в качестве и инвестиций, и арт-объектов, и даже фамильного наследства. Кроме того, я всегда предлагаю носить высокие ювелирные изделия не только на красных ковровых дорожках, но и на неформальных мероприятиях! Я думаю, что яркие цветные украшения на основе розового, желтого и белого золота могут обеспечить их владелице поддержку и одобрение!

Какие камни любите вы сами? Что вам нравится больше - смотреть на них или работать с ними?

Лючия Сильвестри: Мой любимый камень - сапфир, потому что у него множество оттенков, передающих разные аспекты его индивидуальности. Да, это драгоценный камень, который выражает меня, так как моя личность тоже имеет много оттенков. Более того, самым первым колье, которое я полностью сделала самостоятельно, от покупки драгоценных камней до дизайна, было колье с синими и желтыми сапфирами - так что этот драгоценный камень определенно занимает особое место в моем сердце!

Какие украшения Bvlgari вы носите в жизни?

Лючия Сильвестри: Всегда разные! Прямо сейчас я ношу новые украшения Serpenti Viper, которые идеально подходят на каждый день и на любой случай. Это очень игривая коллекция, вы можете комбинировать различные цвета золота, которые в ней предлагаются, варианты с камнями и без них, или смешать ее с другими драгоценностями от Bvlgari. Кроме того, я часто ношу украшения из культовых коллекций Monete и Tubogas.

Руки мастеров

За стоимостью коллекции в сотни миллионов евро стоят сотни тысяч часов кропотливого человеческого труда. Выдающиеся камни, найденные в природе, преображаются стараниями мастеров Bvlgari, работающих в "высоких" ювелирных ателье компании в Риме. Их искусные и опытные руки превращают творческие идеи и бумажные эскизы в потрясающие объемные произведения, на воплощение которых иногда требуется до 2500 часов ручного труда. Более того, мастера соразмеряют и изготавливают каждый отдельный элемент без помощи компьютеров. Такие украшения задуманы, чтобы их можно было носить множеством способов.