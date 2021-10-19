Модернизированный Т-55 замечен во время боев в Эфиопии

The TDF are also utilizing captured tanks in fighting. This one from Wegel Tena. A T-55. pic.twitter.com/N6VFF8b0Iv— Ethiopia Map (@MapEthiopia) October 18, 2021
Так, в недавних столкновениях в районе в районе города Вегель-Тена в штате Амхара был замечен средний танк Т-55, прошедший модернизацию на одном из оборонных предприятий.
Главным внешним отличием таких боевых машин от первоначальной версии являются усиленные надгусеничные полки, создающие дополнительную защиту корпуса? и прикрывающие ходовую часть бортовые экраны.
На некоторой части "пятьдесят пятых" была установлена навесная динамическая защита передней части корпуса и башни, а также китайские 12,7-мм зенитные пулеметы Type 85.
Правда, показанный на видео образец не успел получить "реактивную броню", и в ходе интенсивной эксплуатации от бортовых экранов практически ничего не осталось.
Интересно, что вместо штатных запасных топливных баков используются обычные бочки с дизельным топливом.
В последние дни мятежники сообщили о захвате двух гусеничных бронетранспортеров китайского производства Type 89 и закупленного в КНР колесного WZ-551, а также об уничтожении двух Т-62 и Т-55 национальных сил обороны Эфиопии.
The Tigray Media House has released new footage showing captures from the ENDF (likely in Afar judging by terrain)— Ethiopia Map (@MapEthiopia) October 18, 2021
Many HMGs were captured along with at least 1, possibly 2 Type 89 APCs. Also captured is a fuel/water truck and a WZ-551. pic.twitter.com/nZgR0wwz7j