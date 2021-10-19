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19.10.2021 20:04
Рубрика: Власть

Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину

Текст: Александр Саможнев

Москва призывает украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение сотрудника Совместного центре по контролю и координации (СЦКК) от ЛНР Андрея Косяка и обеспечить доступ к нему консульских работников, говорится в комментарии МИД России.

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, задержание 13 октября произошло, невзирая на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК. Позднее Киев сообщил о наличии у Косяка гражданства России.

Несмотря на это, никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, Российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это незамедлительно, не позднее, чем через три дня после задержания

Посольство России в Киеве и Генконсульство в Харькове обращались в МИД Украины и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, информировать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с Консульской конвенцией должен быть предоставлен не позднее, чем через четыре дня после задержания. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно.

Россия ожидает также принципиальной оценки произошедшего со стороны ОБСЕ, рассчитывает также, что специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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