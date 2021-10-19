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19.10.2021 14:44
Рубрика: Общество

Нарышкин откроет бюст Героя Советского Союза, легенды разведки Надежды Троян

Текст: Николай Долгополов

Героем Советского Союза Надя Троян стала в 22 года, когда в сентябре 1943-го вместе с Еленой Мазаник и Марией Осиповой уничтожила палача - гауляйтера Беларуси Кубе, за два года своего правления отправившего на смерть 400 тысяч русских, белорусов, евреев…

Фото: Репродукция фото ИТАР-ТАСС
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24 октября Надежде Викторовне исполнилось бы 100 лет. 22 октября 2021 года в 10:00 состоится торжественная церемония открытия бюста Троян. Он установлен на территории московской школы № 1288, носящей ее имя. Церемонию, как сообщает пресс-бюро СВР, проведет директор СВР России, председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин. В ней примут участие родственники разведчицы, ветераны СВР, педагоги и школьники и студенты.

Н.В. Троян родилась в городке Дрисса (сейчас Верхнедвинск) в Беларуси. С осени 1943-го жила в Москве. С гордостью называла себя белорусской. Студентка мединститута он стала кандидатом наук, руководителем крупного медицинского учреждения, а затем и председателем комитета Союза обществ Красного креста и Красного полумесяца СССР. В те годы этот пост был приравнен к министерскому. Умерла в 2011 году в возрасте 89 лет, много сделав для увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Общество История Правительство Служба внешней разведки (СВР) Легендарные разведчики

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