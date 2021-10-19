Новая ракета увеличит дальность поражения комплекса "Бал"

Новая ракета увеличит дальность поражения берегового комплекса "Бал". Она сможет уничтожать цели на расстоянии более 500 км. Кроме того, ракета получит возможность поражать не только надводные объекты, но и береговые цели.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Испытания показали, что дальность стрельбы новой ракетой увеличилась вдвое. Проходили они в одном из подразделений ВМФ России. Благодаря новым возможностям ракеты, береговой комплекс "Бал" теперь сопоставим по дальности и качеству стрельбы по земле с береговым комплексом "Бастион", который использует сверхзвуковую ракету "Оникс".

"Бал" - береговой ракетный комплекс. Принят на вооружение в 2008 году. Использует ракеты Х-35 и Х-35У. Их дальность поражения - 120 и 260 километров. Модернизированная ракета Х-35Э может наводиться через беспилотный летательный аппарат. Ее дальность составляет около 300 км.