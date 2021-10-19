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19.10.2021,  
09:43
Текст:  Светлана Цыганкова

Новая ракета увеличит дальность поражения комплекса "Бал"

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Новая ракета увеличит дальность поражения берегового комплекса "Бал". Она сможет уничтожать цели на расстоянии более 500 км. Кроме того, ракета получит возможность поражать не только надводные объекты, но и береговые цели.

Фото: Boevaya mashina/Wikimedia.org
Ракете "Оникс" добавили возможностей

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Испытания показали, что дальность стрельбы новой ракетой увеличилась вдвое. Проходили они в одном из подразделений ВМФ России. Благодаря новым возможностям ракеты, береговой комплекс "Бал" теперь сопоставим по дальности и качеству стрельбы по земле с береговым комплексом "Бастион", который использует сверхзвуковую ракету "Оникс".

"Бал" - береговой ракетный комплекс. Принят на вооружение в 2008 году. Использует ракеты Х-35 и Х-35У. Их дальность поражения - 120 и 260 километров. Модернизированная ракета Х-35Э может наводиться через беспилотный летательный аппарат. Ее дальность составляет около 300 км.

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